Čína viní Holandsko, že sa nesnaží vyriešiť spor o spoločnosť Nexperia
Nexperia vyrába predovšetkým štandardné čipy používané vo veľkých množstvách v automobilovom priemysle a elektronických zariadeniach.
Autor TASR
Peking 4. novembra (TASR) - V spore o výrobcu čipov Nexperia Čína opäť ostro kritizovala holandskú vládu. Napriek opakovaným a rozumným požiadavkám Holandsko doteraz nezaujalo konštruktívny postoj, vyhlásilo v utorok čínske ministerstvo obchodu. Vládu v Haagu vyzvalo, aby prestala zasahovať do vnútorných záležitostí podniku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a DPA.
Nexperia je holandskou dcérskou spoločnosťou čínskej firmy Wingtech. Holandská vláda nad ňou koncom septembra prevzala kontrolu, čo odôvodnila obavami z možného prevodu technológií čínskej matke. Krátko nato Peking zaviedol vývozné obmedzenia na určité čipy spoločnosti Nexperia, čo zasiahlo aj európskych výrobcov automobilov. V piatok (31. 10.) čínska vláda oznámila, že za určitých podmienok opäť povolí výnimky pre vývoz spoločnosti Nexperia.
„Holandská strana pokračuje vo svojom jednostrannom postupe bez toho, aby podnikla konkrétne kroky na vyriešenie problému, čo nevyhnutne prehĺbi nepriaznivý dosah na globálny dodávateľský reťazec polovodičov,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení na svojej webovej stránke.
Hovorca holandského ministerstva hospodárstva pre Reuters v utorok uviedol, že rokovania medzi oboma vládami stále prebiehajú. „Sme v kontakte s čínskymi úradmi a našimi medzinárodnými partnermi, aby sme pracovali na konštruktívnom riešení, ktoré bude dobré pre spoločnosť Nexperia a naše ekonomiky,“ povedal hovorca.
