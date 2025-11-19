< sekcia Ekonomika
Čína víta pozastavenie prevzatia firmy Nexperia vládou v Holandsku
Holandská vláda prevzala kontrolu nad Nexperiou pod tlakom USA, keďže Washington zaradil Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť.
Autor TASR
Peking 19. novembra (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v stredu privítalo rozhodnutie holandskej vlády pozastaviť prevzatie výrobcu čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska spoločnosť Wingtech, ako „prvý krok správnym smerom“. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Holandská vláda prevzala kontrolu nad Nexperiou pod tlakom USA, keďže Washington zaradil Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Čínska vláda v reakcii na krok Holandska nariadila kontrolu vývozu, ktorá na týždne zastavila dodávky čipov Nexperia. Automobilky v Európe a USA sa preto obávali, že im čipy dôjdu, čo by mohlo zvýšiť ceny vozidiel, podobne ako v rokoch po pandémii.
„Čína víta iniciatívu holandskej strany pozastaviť administratívny príkaz a považuje ho za prvý krok správnym smerom k riadnemu vyriešeniu problému,“ uviedlo ministerstvo obchodu vo vyhlásení.
Ministerstvo však zároveň poznamenalo, že hoci je zastavenie prevzatia pozitívny krok, nenaplnilo nádej Číny na úplné stiahnutie administratívnej správy, ktorá podľa Pekingu viedla k narušeniu globálnych dodávateľských reťazcov polovodičov. Podľa ministerstva sa obe strany dohodli na riešení sporov prostredníctvom konzultácií.
Čínske ministerstvo obchodu dúfa, že holandská strana bude naďalej preukazovať ochotu spolupracovať a priniesť riešenia na odstránenie zostávajúcich problémov.
Aj Nemecko v stredu privítalo zmiernenie napätia v spore o Nexperiu, ktorej čipy sú kľúčové pre automobilový sektor, jeden z motorov nemeckej ekonomiky. „Verím, že sa situácia upokojuje,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva novinárom v Berlíne. „Veci sa uberajú správnym smerom.“
