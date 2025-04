Čína vymenovala nového najvyššieho vyjednávača pre medzinárodný obchod

Peking 16. apríla (TASR) - Čína vymenovala v stredu nového najvyššieho vyjednávača pre medzinárodný obchod v súvislosti s napätím, ktoré v obchode vyvolali clá v USA. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Vláda v stredu oznámila, že Li Čcheng-kang nahradí Wang Šou-wena, ktorý sa zúčastňoval na rokovaniach o obchodnej dohode medzi Čínou a USA do roku 2020.



Dve najväčšie svetové ekonomiky si neustále navzájom zvyšujú clá na tovar, pričom Washington zaviedol clá na dovoz z ázijskej krajiny vo výške 145 % a Peking na oplátku zdvihol clá na dovoz z USA na 125 %.



Štatistické údaje v stredu ukázali, že čínska ekonomika v januári až marci vzrástla medziročne o 5,4 %, pričom ju podporil silný export pred zavedením ciel v USA. Analytici však predpovedajú, že rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v nasledujúcich mesiacoch výrazne spomalí, keďže začali platiť clá.



Vývoz bol silným faktorom aj vlaňajšieho rastu čínskej ekonomiky o 5 %, pričom oficiálny cieľ vlády pre tento rok je udržať hospodársky rast približne na vlaňajšej úrovni.



V blízkej budúcnosti budú clá vyvíjať tlak na čínsku ekonomiku, ale nezničia dlhodobý rast, povedal novinárom Šeng Laj-jün, hovorca Národného štatistického úradu.



Nie je jasné, prečo Čína mení vyjednávača. Zmene však predchádzalo vyhlásenie čínskych predstaviteľov, že krajina má viacero možností, ako reagovať na kroky USA, vrátane toho, že sa bude spoliehať viac na svoj vlastný obrovský trh s 1,4 miliardy spotrebiteľov a na Európu a krajiny na globálnom juhu. No vzhľadom na to, že domáca spotreba v Číne ďalej klesá, bude ťažké nahradiť spotrebiteľov v USA.



Čína zaviedla aj prísnejšie kontroly vývozu vzácnych zemín, ktoré zahŕňajú materiály používané v špičkových technologických produktoch, vo výrobe v letectve a v obrannom sektore.



Čcheng-kang pred svojím novým vymenovaním za obchodného vyjednávača strávil približne 4,5 roka ako veľvyslanec Číny pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Bol takisto zástupcom stáleho predstaviteľa čínskej delegácie v kancelárii OSN v Ženeve a ďalších medzinárodných organizáciách vo Švajčiarsku. Pôsobil aj ako asistent ministra na ministerstve obchodu a generálny riaditeľ odboru zmluvy a práva na ministerstve. Má bakalársky titul z práva na elitnej čínskej univerzite v Pekingu a magisterský titul z ekonómie práva na univerzite v Hamburgu.