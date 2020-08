Čína vyprodukovala v júli rekordných viac než 93 miliónov ton ocele

Peking 14. augusta (TASR) - Čína vyprodukovala minulý mesiac rekordný objem ocele. Prispelo k tomu zvýšenie infraštruktúrnych výdavkov vlády, ale aj zotavenie výrobného sektora po uvoľnení pôvodných karanténnych opatrení prijatých na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Čína, ktorá je najväčším producentom ocele na svete, vyprodukovala v júli 93,36 milióna ton ocele, uviedol v piatok čínsky štatistický úrad, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters. V porovnaní s júnom to znamená rast produkcie o 1,9 % a oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 9,1 %.



K júlovému zvýšeniu výroby do veľkej miery prispel rast dopytu po výrobkoch z plochej ocele. Tie sa používajú pri výrobe viacerých produktov, napríklad v automobilovom sektore či pri výrobe spotrebičov.



Za sedem mesiacov tohto roka dosiahla produkcia ocele v Číne 593,17 milióna ton, uviedol štatistický úrad. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 2,8 %.