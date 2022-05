Čína výrazne znížila jednu zo svojich referenčných úrokových sadzieb

Peking 20. mája (TASR) - Čína prekvapivo výrazne znížila svoju hlavnú referenčnú úrokovú sadzbu na hypotéky. Je to už jej druhá redukcia v tomto roku, keďže Peking sa snaží oživiť realitný sektor, ktorý sa nachádza v kríze, aby podporil ekonomiku.



Čínska centrálna banka (People's Bank of China, PBOC) znížila 5-ročnú základnú sadzbu na úvery (loan prime rate, LPR) o 15 bázických bodov na 4,45 %. To je jej najprudší pokles, odkedy Čína v roku 2019 prerobila svoj systém úrokových sadzieb. Ekonómovia počítali so znížením o 5, maximálne 10 bázických bodov. Jednoročná LPR zostala nezmenená na 3,70 %.



Sadzby LPR sa fixujú mesačne na základe návrhov 18 bánk, aj keď Peking má vplyv na ich stanovenie. Tieto nové sadzby nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019.



Vysokí čínski predstavitelia prisľúbili podporu ekonomike, ktorú tvrdo zasiahli striktné protipandemické reštrikcie rovnako ako problémy realitného sektora.



"Dnešné zníženie 5-ročnej LPR by malo pomôcť oživiť predaj rezidenčných nehnuteľností, ktorý sa naďalej zhoršuje," uviedol ekonóm spoločnosti Capital Economics Julian Evans-Pritchard. Fakt, že 1-ročná LPR zostala nezmenená, podľa neho signalizuje, že PBOC sa snaží uvoľňovanie menovej politiky cieliť a že nemôžeme očakávať rozsiahle menové stimuly ako v roku 2020.