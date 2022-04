Čína výrazne znížila v marci dovoz skvapalneného zemného plynu

Peking 20. apríla (TASR) - Čína doviezla minulý mesiac z Ruska viac ako 321.000 ton skvapalneného zemného plynu. To je zhruba rovnaký objem ako v marci minulého roka, zatiaľ čo celkový dovoz LNG do krajiny sa v marci medziročne pre vysoké spotové ceny znížil takmer o pätinu.



Čínska colná správa uviedla, že minulý mesiac doviezla Čína z Ruska celkovo 321.380 ton LNG. Približne také isté množstvo doviezla aj v marci minulého roka, pritom celkový dovoz LNG medziročne klesol až o 17 % na 4,63 milióna ton. To je najnižší dovoz LNG do Číny za posledné dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V medzimesačnom porovnaní sa však objem dovozu z Ruska znížil, keď vo februári doviezla Čína z Ruskej federácie takmer 400.000 ton. Podľa Pekingu sú marcové dovozy z Ruska výsledkom kontraktov podpísaných ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine.



Čína dováža z Ruska LNG najmä z projektov na polostrove Jamal v ruskej Arktíde, v ktorých majú podiely čínske štátne firmy CNPC a CNOOC. V marci však výrazne zvýšila dovoz LNG z projektu na ostrove Sachalin, známy ako Sachalin-2. Celkovo z tohto projektu doviezla minulý mesiac 190.000 ton, čo v porovnaní s februárom znamená strojnásobenie objemu. Projekt Sachalin-2 kontroluje ruský Gazprom, podiely v ňom však majú aj japonské Mitsui a Mitsubishi, ako aj britsko-holandská spoločnosť Shell.



Firma Shell však na začiatku marca informovala, že vzhľadom na udalosti na Ukrajine sa stiahne zo všetkých ruských projektov. Na druhej strane Japonsko oznámilo, že rozsiahly LNG projekt v Rusku opustiť nemieni, pretože by to ohrozilo jeho energetickú bezpečnosť.