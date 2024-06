Čína vyšetruje dovoz bravčového mäsa z EÚ

Peking 18. júna (TASR) - Čína spustila antidumpingové prešetrovanie dovozu bravčového mäsa z Európskej únie (EÚ). Peking týmto spôsobom reaguje na clá EÚ na import čínskych elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Čínske ministerstvo obchodu v pondelok (17. 6.) oznámilo, že začalo vyšetrovať import bravčového mäsa a jeho vedľajších produktov s pôvodom v EÚ vrátane bravčových vnútorností, bravčového tuku, bravčových čriev, mechúrov a žalúdkov. Vyšetrovanie by sa malo skončiť do 12 mesiacov, ale v prípade potreby by sa mohlo predĺžiť o ďalších šesť mesiacov, uviedlo ministerstvo.



Obchodná komora Európskej únie v Číne uviedla, že vyšetrovanie, týkajúce sa bravčového mäsa, je odvetou Pekingu za nedávne clá na čínske elektromobily.



"Nebude to prvýkrát, čo sa na vyšetrovanie oznámené v jednej jurisdikcii reaguje rovnako, takže vzhľadom na vyšetrovanie EÚ v súvislosti s elektromobilmi to nie je žiadne prekvapenie," uviedol hovorca vo vyhlásení zaslanom CNBC.



Vyšetrovanie, ktoré v pondelok oznámilo čínske ministerstvo obchodu, sa zameria na bravčové mäso určené na ľudskú spotrebu, ako sú čerstvé, chladené a mrazené celé kusy, ako aj bravčové črevá, mechúre a žalúdky.



Podnetom bola sťažnosť, ktorú 6. júna predložilo Čínske združenie chovateľov zvierat v mene domáceho bravčového priemyslu, uviedlo ministerstvo. Ak Peking obmedzí dovoz z EÚ, podiel na čínskom trhu by mohli zvýšiť dodávatelia bravčového mäsa z Južnej Ameriky, USA a Ruska.



Podľa colných údajov z importu bravčového mäsa do Číny v roku 2023 pripadá na EÚ viac ako polovica v hodnote približne 6 miliárd USD (5,60 miliardy eur), pričom približne štvrtina tohto množstva pochádzala zo Španielska. Holandsko vyviezlo vlani do Číny bravčové výrobky v hodnote 620 miliónov USD a Dánsko v hodnote 550 miliónov USD.



(1 EUR = 1,0712 USD)



SZSM: Zákaz vývozu bravčového mäsa do Číny môže spôsobiť v EÚ pokles jeho ceny

Zákaz vývozu bravčového mäsa do Číny môže spôsobiť na trhoch v EÚ jeho stagnáciu alebo mierny pokles ceny. Uviedla to pre TASR Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM), v súvislosti s oznámením Číny o antidumpingovom vyšetrovaní dovozu bravčového mäsa a jeho vedľajších produktov z EÚ.



Bravčové mäso exportované do Číny, a to hlavne z krajín ako Španielsko, Dánsko, Nemecko, ktoré sú najväčšími európskymi producentmi bravčového mäsa, by podľa Forrai mohlo byť umiestnené v krajinách EÚ vrátane Slovenska.



"V prípade poklesu ceny bravčového mäsa by táto situácia nepriaznivo postihla hlavne slovenské bitúnky, ako aj slovenských spracovateľov. Tí prioritne spracovávajú čerstvé mäso z domácej produkcie, a to možno ešte s výraznejším cenovým rozdielom v porovnaní s bravčovým mäsom zo zahraničia. Tým by cenová konkurencieschopnosť slovenských výrobcov výrazne poklesla," podčiarkla.



Forrai zároveň upozornila, že export bravčového mäsa z EÚ do Číny medziročne postupne klesá. Pri porovnaní údajov za 1. štvrťrok 2023 a 2024 ide o 23-percentný pokles. "Zároveň je však potrebné konštatovať aj dlhodobý postupný pokles počtu živých ošípaných chovaných na farmách EÚ. Počty medziročne v prvom štvrťroku 2024 poklesli o 1,3 %," dodala.



Dánsky priemysel spojený s produkciou bravčového mäsa sa obáva, že ak Čína obmedzí jeho dovoz z EÚ, tvrdo ho to zasiahne. Uviedla to v pondelok (17. 6.) lobistická skupina Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny. Vyzvala zároveň na nájdenie riešenia do 4. júla. TASR o tom informovala na základe správy Reuters.



Čína v pondelok oznámila antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa a jeho vedľajších produktov z EÚ v reakcii na európske clá na export elektrických vozidiel z ázijskej krajiny.



V blízkej budúcnosti sa neočakávajú žiadne clá zo strany Pekingu, no predbežné clá na dovoz elektrických vozidiel z Číny do EÚ majú nadobudnúť účinnosť už 4. júla.



Španielsko, najväčší európsky vývozca bravčového mäsa do Číny, v pondelok oznámilo, že spolupracuje s predstaviteľmi EÚ na snahe odvrátiť škodlivé clá. Ďalšími dvoma veľkými vývozcami bravčového mäsa z EÚ do Číny sú Holandsko a Dánsko.