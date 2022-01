Čína vyviezla v roku 2021 rekordných vyše 930.000 ton medi

Peking 18. januára (TASR) - Čína zvýšila vlani vývoz medi na viac než 932.000 ton, čo predstavuje nový rekord. Pod rast sa veľkou mierou podpísali vyššie ceny komodity na medzinárodných trhoch.



Ako v utorok informovala čínska colná správa, v roku 2021 vyviezla Čína celkovo 932.451 ton medi. Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom vyviezla 744.457 ton, to znamená rast o viac než 25 %.



V decembri export surovej medi a medených produktov dosiahol 78.612 ton. Oproti novembru to znamená pokles o 3,9 %, v porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka to však predstavuje rast o 13,9 %.



Čína je najväčším dovozcom medi na svete. Meď nezvykne vyvážať vo veľkom množstve, vysoký rast cien na medzinárodných trhoch v niektorých mesiacoch minulého roka však obchodníkov presvedčil. Napríklad v máji vyskočili ceny medi na svetových trhoch na rekordných 10.747,50 USD (9455 eur) za tonu. K zvýšeniu vývozu prispel aj vyšší globálny dopyt po komodite.



Na porovnanie, dovoz medi do Číny dosiahol vlani 5,53 milióna ton. V predchádzajúcom roku doviezla najväčšia ázijská ekonomika rekordných 6,68 milióna ton medi.



(1 EUR = 1,1367 USD)