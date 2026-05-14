Čína vyzvala Britániu, aby rešpektovala čínske záujmy v British Steel
Autor TASR
Peking 14. mája (TASR) - Čína vyzvala Veľkú Britániu, aby hľadala obojstranne prijateľné riešenie pre spoločnosť British Steel po tom, čo vláda v Londýne oznámila, že čoskoro predloží návrh o úplnom zoštátnení stratového koncernu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dúfame, že britská vláda sa bude držať spravodlivých, nestranných a nediskriminačných princípov, dôkladne zváži svoje kroky, prijme vyvážené rozhodnutia, spoľahlivo ochráni zákonné práva a záujmy čínskych podnikov a zachová s námahou vytvorenú priaznivú atmosféru v čínsko-britských obchodných a ekonomických vzťahoch,“ uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.
Britská vláda už v minulom roku prevzala kontrolu nad koncernom British Steel, ktorú od roku 2020 vlastní čínska spoločnosť Jingye Group. Cieľom bolo zabrániť zatvoreniu vysokých pecí v oceliarňach v meste Scunthorp na severe Anglicka. V pondelok (11. 5.) britský premiér Keir Starmer oznámil, že sa nepodarilo nájsť nového vlastníka pre British Steel. Preto je podľa neho na rade prijatie legislatívy, ktorá „vytvorí cestu k verejnému vlastníctvu“.
„Bez ohľadu na to, aké kroky britská vláda podnikne, musí v plnej miere zohľadniť obrovské investície čínskeho podniku do spoločnosti British Steel a jeho prínos pre sociálno-ekonomickú sféru kráľovstva,“ zdôraznilo ministerstvo obchodu v Pekingu. Londýn by mal zohľadňovať trhové princípy a „nezneužívať administratívne donucovacie opatrenia“ a spolu so spoločnosťou Jingye Group aktívne hľadať „spravodlivé a pre obe strany prijateľné riešenie“, uzavrelo ministerstvo.
Znárodnenie by znamenalo návrat spoločnosti British Steel do vlastníctva štátu prvýkrát od roku 1988. Vláda vníma možné zatvorenie závodu ako hrozbu pre dlhodobú ekonomickú bezpečnosť Británie vzhľadom na úpadok kedysi silného oceliarskeho priemyslu Spojeného kráľovstva.
