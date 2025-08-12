< sekcia Ekonomika
Čína vyzvala domáce firmy, aby nepoužívali čipy od spoločnosti Nvidia
Autor TASR
Peking 12. augusta (TASR) - Čínske úrady vyzvali miestne spoločnosti, aby sa vyhli používaniu čipov H20 od spoločnosti Nvidia, najmä na vládne účely. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Podľa Bloomberg čínsky regulačný úrad odrádza domáce firmy od používania H20, menej pokročilého čipu, v prípade zariadení na vládne alebo bezpečnostné účely. Tento krok prichádza po správach v čínskych štátnych médiách o bezpečnostných obavách týkajúcich sa čipov H20.
Nvidia v utorok v reakcii na správu uviedla, že čip H20 „nie je vojenským produktom ani produktom pre vládnu infraštruktúru“.
„Čína má dostatočné zásoby domácich čipov na uspokojenie svojich potrieb. Nikdy sa nespoliehala a nebude sa spoliehať na americké čipy pre vládne operácie, rovnako ako by sa vláda USA nespoliehala na čipy z Číny,“ uviedli zdroje.
Peking vyvíja tlak na veľké čínske technologické firmy, ako sú Alibaba a ByteDance, v súvislosti s objednávkami čipov H20, informoval v utorok denník Financial Times.
Ministerstvo priemyslu a informačných technológií požiadalo spoločnosti, aby vysvetlili, prečo si musia objednávať čipy H20 namiesto domácich alternatív, tvrdia zdroje. Niektoré technologické spoločnosti preto plánujú znížiť svoje objednávky po otázkach regulačných orgánov.
Čínsky regulačný orgán spoločnostiam oznámil, že nákupy nových čipov musia byť pozastavené, kým neukončí vyšetrovanie potenciálnych bezpečnostných rizík spojených s čipmi.
Čína sa snaží tiež propagovať používanie domácich technológií vrátane čipov s umelou inteligenciou spoločnosti Huawei, s ktorou Nvidia bojuje o dominanciu v oblasti čipov s umelou inteligenciou.
Americká administratíva minulý týždeň potvrdila bezprecedentnú dohodu so spoločnosťami Nvidia a AMD, ktoré majú odvádzať americkej vláde 15 % tržieb z predaja niektorých čipov v Číne.
