Čína vyzvala EÚ, aby neviedla rokovania s jej výrobcami elektromobilov

Peking 28. októbra (TASR) - Čínska vláda v pondelok opäť vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby neviedla separátne rokovania s čínskymi výrobcami elektromobilov. Takýto postup by "otriasol vzájomnou dôverou" a narušil oficiálne rozhovory o riešení colného sporu, vyhlásilo v pondelok čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínske ministerstvo zverejnilo podobné varovanie už začiatkom tohto mesiaca. Nová výzva prišla niekoľko dní po tom, ako sa vláda v Pekingu a Európska komisia dohodli na ďalšom kole rokovaní o možných alternatívach k rozšíreným dovozným clám EÚ na elektromobily vyrobené v Číne. Obe strany zároveň potvrdili, že základom riešenia majú byť záväzky o predajných cenách zo strany čínskych výrobcov.



Brusel plánuje uvaliť dodatočné clá až do výšky 35,3 % na elektrické autá vyrobené v Číne k súčasným clám na úrovni 10 % na dovoz áut zo zahraničia. Clá majú vstúpiť do platnosti 31. októbra na obdobie piatich rokov. EÚ však uviedla, že rozhovory o clách môžu pokračovať aj po ich zavedení.



Čína nové clá odmietla ako protekcionistické a varovala, že vyvolajú obchodnú vojnu. Peking už ako odvetu zaviedol dočasné antidampingové opatrenia na dovoz brandy z Únie, ktoré zasiahli značky od Hennessy po Rémy Martin.