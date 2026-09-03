< sekcia Ekonomika
Čína vyzvala Francúzsko, aby neuplatňovalo zákon o ultrarýchlej móde
Francúzsky zákon definuje ultrarýchlu módu na základe dvoch kritérií - podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a nákladov na opravu odevov v pomere k ich kúpnej cene.
Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Čína vyzvala Francúzsko, aby upustilo od nedávno prijatého zákona o takzvanej ultrarýchlej móde. Opatrenie zamerané na popredné ázijské platformy elektronického obchodu, ako sú spoločnosti Shein a Temu, je „jasne diskriminačné“, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zákon, ktorý nadobudol účinnosť v stredu (2. 9.), zavádza poplatky na určité druhy oblečenia. Tie sa môžu postupne vyšplhať až na 20 eur za kus. „Čína vyzýva Francúzsko, aby okamžite zastavilo implementáciu zákona proti ultrarýchlej móde,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva obchodu Huang Ling na tlačovej konferencii. Čína rozhodne odmieta presadzovanie opatrenia, ktoré obmedzuje obchod a je jasne diskriminačné, dodala. „Ak bude Francúzsko naďalej takto postupovať, Čína prijme potrebné opatrenia na ochranu legitímnych práv a záujmov čínskych podnikov,“ varovala hovorkyňa.
Francúzsky zákon definuje ultrarýchlu módu na základe dvoch kritérií - podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a nákladov na opravu odevov v pomere k ich kúpnej cene. Poplatok za položku sa určuje v závislosti od toho, aké skóre dosiahla v oboch kategóriách.
Zákon, ktorý nadobudol účinnosť v stredu (2. 9.), zavádza poplatky na určité druhy oblečenia. Tie sa môžu postupne vyšplhať až na 20 eur za kus. „Čína vyzýva Francúzsko, aby okamžite zastavilo implementáciu zákona proti ultrarýchlej móde,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva obchodu Huang Ling na tlačovej konferencii. Čína rozhodne odmieta presadzovanie opatrenia, ktoré obmedzuje obchod a je jasne diskriminačné, dodala. „Ak bude Francúzsko naďalej takto postupovať, Čína prijme potrebné opatrenia na ochranu legitímnych práv a záujmov čínskych podnikov,“ varovala hovorkyňa.
Francúzsky zákon definuje ultrarýchlu módu na základe dvoch kritérií - podľa množstva oblečenia uvedeného na trh a nákladov na opravu odevov v pomere k ich kúpnej cene. Poplatok za položku sa určuje v závislosti od toho, aké skóre dosiahla v oboch kategóriách.