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Čína vyzvala Nemecko, aby podporilo voľný obchod
Výzva nasledovala po rokovaniach medzi nemeckou ministerkou hospodárstva Katherinou Reicheovou a čínskym ministrom obchodu Wang Wen-Tchaom, ktoré sa uskutočnili v nedeľu (28. 6.).
Autor TASR
Peking 2. júla (TASR) - Nemecko a Čína by vzhľadom na rastúci protekcionizmus v medzinárodnom obchode mali rozširovať vzájomný prístup na trhy a vytvárať spravodlivé, otvorené a nediskriminačné prostredie pre spoluprácu medzi spoločnosťami z oboch krajín, uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výzva nasledovala po rokovaniach medzi nemeckou ministerkou hospodárstva Katherinou Reicheovou a čínskym ministrom obchodu Wang Wen-Tchaom, ktoré sa uskutočnili v nedeľu (28. 6.). Wang sa následne v pondelok (29. 6.) stretol aj s európskym komisárom pre obchod Marošom Šefčovičom. Rozhovory sa zamerali na čínske vývozné limity na vzácne zeminy a magnety z nich vyrobené, ako aj na pokračovanie dialógu o obchodnej politike.
Čína dúfa, že Nemecko bude zohrávať aktívnu úlohu v Európskej únii s cieľom presvedčiť Brusel, aby vo vzťahu k obchodu s Čínou uplatňoval „racionálny postoj“, uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu. Počas Reichovej návštevy Pekingu koncom mája sa Nemecko a Čína dohodli, že budú pracovať na čo najskoršom obnovení spoločného výboru pre hospodárske otázky.
Výzva nasledovala po rokovaniach medzi nemeckou ministerkou hospodárstva Katherinou Reicheovou a čínskym ministrom obchodu Wang Wen-Tchaom, ktoré sa uskutočnili v nedeľu (28. 6.). Wang sa následne v pondelok (29. 6.) stretol aj s európskym komisárom pre obchod Marošom Šefčovičom. Rozhovory sa zamerali na čínske vývozné limity na vzácne zeminy a magnety z nich vyrobené, ako aj na pokračovanie dialógu o obchodnej politike.
Čína dúfa, že Nemecko bude zohrávať aktívnu úlohu v Európskej únii s cieľom presvedčiť Brusel, aby vo vzťahu k obchodu s Čínou uplatňoval „racionálny postoj“, uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu. Počas Reichovej návštevy Pekingu koncom mája sa Nemecko a Čína dohodli, že budú pracovať na čo najskoršom obnovení spoločného výboru pre hospodárske otázky.