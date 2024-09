Čína vyzvala USA, aby zastavili nerozumné utláčanie jej firiem

Peking 25. septembra (TASR) - Čína v stredu vyzvala USA, aby zastavili "nerozumné utláčanie" jej firiem. Reagovala tak na americké návrhy na zákaz čínskeho softvéru a hardvéru vo vozidlách, ktoré jazdia na cestách v USA pre obavy o národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



"Krok USA nemá žiadny faktický základ, porušuje princípy trhového hospodárstva a spravodlivej hospodárskej súťaže a je typickým protekcionistickým prístupom," uviedol v stredu hovorca čínskeho ministerstva obchodu.



Americké ministerstvo obchodu v pondelok (23. 9.) zverejnilo návrh na zákaz predaja tzv. prepojených vozidiel s čínskymi a ruskými technológiami. To prinúti tiež americké a ďalšie veľké automobilky v budúcnosti odstrániť čínsky softvér a hardvér z vozidiel v USA pripojených k internetu a navigačným systémom.



Podľa Pekingu to "vážne ovplyvní normálnu spoluprácu medzi Čínou a USA v oblasti prepojených vozidiel, naruší globálny dodávateľský reťazec automobilového priemyslu a poškodí záujmy spotrebiteľov v USA".



Tento krok efektívne zakáže čínskym osobným aj nákladným vozidlám vstup na americký trh. Dôvodom sú najmä obavy zo zhromažďovania údajov pripojenými čínskymi vozidlami o amerických vodičoch a infraštruktúre a z potenciálnej manipulácie s vozidlami zo zahraničia.



USA už presadili veľký zákaz vývozu polovodičov a technológií do Číny s odôvodnením, že by mohli byť použité pri výrobe vojenskej techniky. Najnovší návrh prestavuje výraznú eskaláciu amerických reštrikcií.



"Spojené štáty by mali okamžite odvolať svoje reštriktívne kroky," uviedol hovorca čínskeho ministerstva. "Čína prijme potrebné opatrenia, aby rozhodne chránila legitímne práva a záujmy čínskych spoločností," dodal.



Americká vláda nešpecifikovala, ktorých výrobcov alebo modelov sa pravdepodobne dotkne toto pravidlo, ktoré je otvorené na verejné pripomienkovanie po dobu 30 dní.



Administratíva USA tento mesiac oznámila clo vo výške 100 % na elektrické vozidlá vyrobené v Číne a ďalšie zvýšenie ciel v hodnote miliárd dolárov. Oba kroky vyvolali búrlivé reakcie z Pekingu.



V USA sa momentálne nepredávajú žiadne čínske vozidlá. Obchodná politika je však jednou z kľúčových otázok v súboji o Biely dom v novembri, v ktorom sa sa stretnú republikán Donald Trump a demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová.



Trump počas svojho prezidentovania zaujal agresívny postoj voči Číne a zaviedol clá na dovoz čínskych produktov. Súčasný prezident Joe Biden v podstate zachoval tieto opatrenia a zároveň obmedzil vývoz technológií, ako sú polovodiče a stroje používané na ich výrobu, do Číny.