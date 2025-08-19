< sekcia Ekonomika
Čína vyzvala výrobcov solárnych panelov, aby znížili výrobné kapacity
Solárny priemysel v druhej najväčšej svetovej ekonomike zaznamenal v minulom roku viacero neúspechov.
Autor TASR
Peking 19. augusta (TASR) - Čínske ministerstvo priemyslu vyzvalo zástupcov solárneho odvetvia, aby obmedzili nadmerné výrobné kapacity a znížili extrémnu konkurenciu na domácom trhu. Firmy musia obmedziť „neriadenú konkurenciu“ založenú na nízkych cenách v záujme zdravého a udržateľného rozvoja odvetvia, uviedlo v utorok ministerstvo. TASR o informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rozhovory so zástupcami odvetvia nasledovali po stretnutí v júli, na ktorom ministerstvo priemyslu uviedlo, že úrady by „mali podporovať riadený odchod od zastaraných výrobných kapacít“. Najväčšie čínske solárne firmy v roku 2024 prepustili takmer tretinu svojich zamestnancov, keďže straty vo výrobnom reťazci dosiahli v minulom roku približne 40 miliárd dolárov (34,27 miliardy eur), uviedla agentúra Reuters
Solárny priemysel v druhej najväčšej svetovej ekonomike zaznamenal v minulom roku viacero neúspechov. Na domácom trhu spôsobila výrobcom straty nadmerná ponuka. V zahraničí zase viaceré krajiny vrátane Spojených štátov zaviedli vysoké clá na dovoz lacných solárnych článkov z Číny, aby ochránili svoje domáce spoločnosti.
Odborníci tiež upozorňujú, že nový model cenotvorby v čínskom solárnom odvetví spôsobuje neistotu medzi výrobcami a investormi. Od 1. júna ceny, ktoré výrobcovia dostanú za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, na rozdiel od predchádzajúceho stavu určujú trhové sily.
(1 EUR = 1,1673 USD)
