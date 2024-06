Čína vyzýva EÚ, aby prehodnotila clá na čínske elektrické autá

Peking 13. júna (TASR) - Peking dúfa, že Európska únia (EÚ) prehodnotí clá na čínske elektrické vozidlá. A nebude pokračovať v ceste "nesprávnym smerom", aby ochránila svoj automobilový priemysel pred konkurenciou. Uviedla to vo štvrtok štátna tlačová agentúra Sinchua. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čína uviedla, že prijme opatrenia na ochranu svojich záujmov po tom, ako Európska komisia v stredu (12. 6.) oznámila, že od júla uvalí clá na dovoz elektrických áut z Číny. Podľa výpočtov agentúry Reuters, na základe údajov EÚ z roku 2023, to pre výrobcov automobilov predstavuje dodatočné náklady rádovo v miliardách eur.



Sinchua v komentári napísala, že vzhľadom na ekonomickú štruktúru a veľkosť Číny a EÚ by najlepším krokom bolo, keby spojili svoje sily v hlavných ekonomických a obchodných otázkach.



"Pre EÚ by bolo nákladovo efektívnejšie využiť výhody Číny na rozvoj vlastného odvetvia elektromobilov," uviedla.



Krok EÚ prichádza necelý mesiac po tom, ako USA odhalili plány na štvornásobné zvýšenie ciel na čínske elektromobily na 100 %.



Čínsky automobilový priemysel, ktorý je zmesou štátnych a súkromných firiem, má v porovnaní so zahraničnými konkurentmi nákladové výhody čiastočne vďaka vládnym dotáciám a dominancii krajiny v oblasti batériových minerálov.



Niektorí čínski výrobcovia a dodávatelia elektrických vozidiel začali investovať do výroby v Európe, aby sa vyhli clám.



Akcie niektorých z najväčších európskych výrobcov automobilov, ktoré majú veľkú časť predaja v Číne, v stredu klesli pre obavy z odvety Pekingu. No akcie čínskych výrobcov elektromobilov väčšinou vzrástli, až na pár výnimiek (Great Wall Motor a SAIC).



Napriek tomu, že európske automobilky čelia prílevu lacnejších elektromobilov od čínskych rivalov, neexistuje prakticky žiadna podpora pre clá zo strany automobilového priemyslu na kontinente.



Medzi významných odporcov ciel patria najväčšie európske automobilky, ako BMW, Volkswagen, Stellantis a Mercedes-Benz, ktoré sú závislé od čínskeho trhu a boja sa odplaty. A dovážajú tiež svoje vlastné vozidlá vyrobené v Číne.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová opakovane povedala, že Európa musí konať, aby zabránila Číne zaplaviť trh v bloku dotovanými elektromobilmi.



Obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Čínou sú na križovatke a je dôležité, aby Brusel ukázal strategickú a dlhodobú víziu, vyhlásila Sinchua.



Zdá sa, že Komisia ponechala obom stranám určitý priestor na pokračovanie konzultácií s cieľom nájsť správne riešenie a vyhnúť sa najhoršiemu scenáru, dodala čínska agentúra.