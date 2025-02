Čína vyzýva na spoluprácu s Európskou úniou

Peking 5. februára (TASR) - Čína je ochotná posilniť spoluprácu s Európskou úniou (EÚ) s cieľom reagovať na "globálne výzvy". Uviedlo to v stredu čínske ministerstvo zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra Reuters.



Svet čelí riziku fragmentácie a ohrozeniu doterajšieho svetového poriadku, povedal hovorca ministerstva Lin Ťien. Ako dodal, o to väčší strategický význam majú vzájomné vzťahy EÚ a Číny. Uviedol to pár dní potom, ako americký prezident Donald Trump oznámil uvalenie desaťpercentných dovozných ciel na čínske výrobky a clami pohrozil aj EÚ.



Potom, ako nástup Trumpa a jeho colnej politiky vyvolal v transatlantických vzťahoch napätie, aj politici, ktorí zaujímali voči Číne tvrdší postoj, ako napríklad šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, naznačili ochotu prehodnotiť vzťahy medzi Bruselom a Pekingom. V utorok (4. 2.) šéfka EK uviedla, že EÚ bude vo vzťahoch s Čínou naďalej pracovať na zmierňovaní rizík, dodala však, že je tu priestor na "nájdenie riešení," čo sa týka záujmov jednej aj druhej strany a "dohôd, ktoré môžu ešte posilniť obchodné a investičné väzby". Podrobnosti však nezverejnila.



O väčšiu spoluprácu s EÚ vzhľadom na vývoj v USA má záujem aj Peking. "Čína pripisuje veľkú dôležitosť vzťahom s Európskou úniou a Európu považuje za strategického partnera a významný pilier v multipolárnom svete," dodal Lin Ťien.