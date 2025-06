Čína vyzýva USA na „posilnenie spolupráce“

Peking 11. júna (TASR) - Čína a USA by mali posilniť spoluprácu a eliminovať „nedorozumenia“ v rámci ďalšieho dialógu. Vyhlásil to v stredu pre čínske štátne médiá vicepremiér Che Li-feng po skončení dvojdňových rokovaní s americkými predstaviteľmi v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„Ako ďalší krok by obe strany mali neustále zlepšovať konsenzus, znižovať nedorozumenia a posilňovať spoluprácu,“ povedal Che Li-feng podľa štátnej televízie CCTV, ktorá dodala, že obe strany dosiahli na rokovaniach pokrok.



Londýnske rokovania nadviazali na rozhovory v Ženeve začiatkom mája, na ktorých sa USA a Čína dohodli na dočasnom znížení vzájomných ciel o 110 %.



Vyjednávacie tímy oboch strán v utorok (10. 6.) neskoro večer oznámili, že sa dohodli na „rámci implementácie konsenzu dosiahnutého v máji na rozhovoroch v Ženeve“.



Americký minister obchodu Howard Lutnick vyjadril po rokovaní optimizmus, že Čína uvoľní svoje obmedzenia na vývoz minerálov a magnetov vzácnych zemín. A problémy s ich nedostatkom sa „vyriešia“, keď dôjde k realizácii dohody.



Tento rámec však budú musieť najskôr schváliť lídri vo Washingtone a Pekingu, uviedli predstavitelia oboch strán na konci rokovaní v Londýne.



Čínske štátne médiá v stredu v súvislosti s rozhovormi uviedli, že obe strany by sa „mali stretnúť na polceste, dodržiavať sľuby a konať“.



Kľúčovou témou londýnskych rozhovorov bol čínsky vývoz nerastov vzácnych zemín, ktoré sa používajú v celom rade produktov, od smartfónov cez batérie pre elektrické vozidlá až po zelené technológie. Washington predtým obvinil Peking, že pri schvaľovaní ich vývozu váha. Čína zase požaduje zmiernenie obmedzení USA na predaj pokročilého softvéru na navrhovanie čipov a ďalších komponentov a technológií čínskym firmám.



Podľa agentúry Bloomberg veľký čínsky výrobca magnetov zo vzácnych zemín už údajne dostal povolenia na vývoz do viacerých krajín vrátane USA. To môže byť prvým znakom uvoľnenia napätia medzi Pekingom a Washingtonom.



Spoločnosť JL Mag Rare-Earth Co. v stredu uviedla, že jej úradníci schválili určitý počet žiadostí o vývoz pre regióny vrátane USA, Európy a juhovýchodnej Ázie.



Pred rokovaniami v Londýne sa vývoz magnetov vzácnych zemín z Číny v apríli, čo je posledný mesiac, za ktorý sú dostupné údaje, v hodnotovom vyjadrení znížil medziročne o 54 %. Údaje za máj budú k dispozícii neskôr v júni.