Čína začala antidumpingové vyšetrovanie dovozu koňaku z Európskej únie

Peking 5. januára (TASR) - Čína oznámila, že začala vyšetrovať, či Európska únia nedodáva na čínsky trh koňak za dumpingové ceny. Najnovší krok Pekingu tak predstavuje ďalšie zvýšenie napätia v obchode medzi dvomi ekonomickými veľmocami. EÚ totiž medzitým oznámila začatie preverovania dotácií Číny na elektrické vozidlá a dovozu biopalív z ázijskej krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Čínske ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že spúšťa vyšetrovanie dovozu koňaku z Európskej únie po tom, ako sa na dovoz sťažovala v novembri Čínska asociácia výrobcov alkoholických nápojov. Dodalo, že sťažnosť obsahovala "relevantné dôkazy potrebné na začatie antidumpingového vyšetrovania".



Vláda sa v rámci vyšetrovania plánuje zamerať na prípadný cenový dumping v období medzi októbrom 2022 a septembrom 2023, ako aj na škody pre čínskych výrobcov alkoholu za roky 2019 až 2023. Dokončenie vyšetrovania sa predpokladá k 5. januáru 2025, nie je však vylúčené, že sa predĺži o ďalších šesť mesiacov, uviedlo ministerstvo obchodu.



Podľa spoločnosti pre prieskum trhu Daxue Consulting, patrí koňak k najviac dovážanému alkoholu z EÚ do Číny, pričom väčšina dovozu pochádza z Francúzska. Najnovšie informácie z Číny sa preto aj odrazili na vývoji akcií francúzskych výrobcov koňaku. Akcie spoločnosti Remy Cointreau klesli v dopoludňajších hodinách o 8 % a v prípade firmy Pernod Ricard o 4 %.



Napätie medzi Čínou a Európskou úniou sa zvýšilo v októbri, keď Brusel oznámil začiatok vyšetrovania čínskych dotácií pre výrobcov elektrických áut. Zástupcovia asociácie výrobcov koňaku vo Francúzsku sú presvedčení, že vyšetrovanie dovozu koňaku do Číny je odvetou práve za tento krok Bruselu, uviedla agentúra Bloomberg. Francúzsko totiž patrilo ku krajinám, ktoré najviac požadovali vyšetrovanie dotácií pre čínskych výrobcov elektromobilov, keďže import z Číny výrazne ohrozuje francúzske firmy, ako Renault či Stellantis.



Situácia sa ešte viac vyostrila v decembri, keď EÚ informovala, že začne antidumpingové vyšetrovanie dovozu čínskej bionafty. Navyše, EÚ zvažuje aj samostatné vyšetrovanie dotácií Pekingu pre výrobcov veterných turbín. Peking dal najavo, že je s krokmi EÚ "veľmi nespokojný" a odmietol, že by jeho podpora priemyslu bola neférová.