Čína začína vyšetrovania zamerané na americké polovodiče
Americký prezident Donald Trump aj jeho predchodca Joe Biden obmedzili prístup Číny k pokročilým polovodičom vrátane predaja zariadení na výrobu čipov ázijskej krajine.
Autor TASR
Peking 14. septembra (TASR) - Čína v sobotu (13. 9.) začala dve vyšetrovania zamerané na americký sektor polovodičov pred nadchádzajúcimi rokovaniami medzi oboma krajinami v Španielsku o obchode, národnej bezpečnosti a vlastníctve platformy sociálnych médií TikTok. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Čínske ministerstvo obchodu oznámilo antidumpingové vyšetrovanie určitých analógových integrovaných obvodov dovážaných z USA. Vyšetrovanie sa zameria na niektoré integrované obvody, ktoré vyrábajú americké spoločnosti ako Texas Instruments a ON Semiconductor. Okrem toho čínske ministerstvo v separátnej správe oznámilo antidiskriminačné vyšetrovanie opatrení USA voči čínskemu sektoru čipov.
Minister financií USA Scott Bessent má od nedele až do stredy (17. 9.) rokovať v Madride s čínskym vicepremiérom Che Lifengom, uviedol Peking. Americké opatrenia, ako sú vývozné reštrikcie a clá, „predstavujú obmedzenie a potláčanie rozvoja high-tech odvetví v Číne“, ako sú pokročilé počítačové čipy a umelá inteligencia, uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu.
Oznámenia o vyšetrovaniach nasledujú po tom, čo USA v piatok (12. 9.) pridali 23 čínskych spoločností na „zoznam subjektov“, ktoré budú čeliť reštrikciám pre ich údajné konanie proti záujmom národnej bezpečnosti a zahraničnej politiky USA. Na zozname sú dve čínske firmy obvinené z nadobudnutia zariadení na výrobu čipov pre významného čínskeho výrobcu SMIC.
Stretnutia medzi Bessentom a Che Lifengom v Madride nadväzuje na predchádzajúce tri kolá rokovaní zameraných na zníženie obchodného napätia a colné prímerie, ktoré viedlo k odloženiu zavedenia vyšších ciel na tovar druhej strany.
Americkí a čínski predstavitelia sa predtým stretli v máji v Ženeve, v júni v Londýne a v júli v Štokholme. Obe strany sa dohodli na dočasnom colnom prímerí, v rámci ktorého si znížili vzájomné clá o 115 % (clá na dovoz čínskeho tovaru do USA klesli na 30 % a na americký dovoz do Číny na 10 %).
Bessent označil predchádzajúce rokovania v Štokholme za „veľmi intenzívne“. „Musíme znížiť riziko v určitých strategických odvetviach, či už ide o vzácne zeminy, polovodiče alebo lieky. A hovorili sme o tom, čo by sme mohli spoločne urobiť, aby sme v rámci nášho vzťahu dosiahli rovnováhu,“ povedal vtedy Bessent.
Americký prezident Donald Trump aj jeho predchodca Joe Biden obmedzili prístup Číny k pokročilým polovodičom vrátane predaja zariadení na výrobu čipov ázijskej krajine. Zatiaľ čo Washington sa odvoláva na obavy o národnú bezpečnosť, Čína tvrdí, že opatrenia sú súčasťou stratégie USA na obmedzenie jej rastu.
