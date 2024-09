Čína začne vyšetrovanie dovozu repky a chemických produktov z Kanady

Peking 3. septembra (TASR) - Čína v utorok oznámila, že začne antidampingové vyšetrovanie dovozu kanadskej repky a chemických produktov. Ide o zjavnú odvetu za clá, ktoré Ottawa zaviedla na čínske elektrické vozidlá, oceľ a hliník. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Kanada minulý mesiac oznámila, že od októbra zavádza clá na čínske elektromobily až vo výške 100 % a na oceľ a hliník vo výške 25 %. Kanada sa tak pridala k USA a Európskej únii (EÚ) pri ochrane domácich výrobcov pred lacným dotovaným čínskym dovozom.



Semená repky sa používajú na výrobu oleja na varenie alebo priemyselné účely a Čína je druhým najväčším dovozcom tejto komodity na svete.



Viac ako 90 % z celkového dovozu repky olejnej do Číny v minulom roku pochádzalo z Kanady, podľa čínskych colných údajov.



Čína sa už v minulosti zamerala na obchod s Kanadou. V roku 2019 zastavila dodávky repky z krajiny po tom, ako bola v roku 2018 zatknutá vo Vancouveri finančná riaditeľka Huawei Technologies na základe žiadosti USA a jej vydanie.



Peking opakovane kritizoval zavedenie ciel na svoj export a v reakcii na to začal sériu vlastných vyšetrovaní, ktoré sa týkajú aj dovozu mliečnych výrobkov z EÚ.



Čínske ministerstvo obchodu v utorok v online vyhlásení uviedlo, že Kanada je podozrivá z dampingu pri dodávkach repky. Takéto nekalé obchodné praktiky spôsobili lokálne straty, preto Peking "začne antidampingové vyšetrovanie repky dovážanej z Kanady v súlade so zákonom".



Ministerstvo uviedlo, že vývoz kanadskej repky do Číny "výrazne vzrástol, zatiaľ čo ceny ďalej klesali".



Vo vyhlásení sa uvádza tiež, že Peking je "veľmi nespokojný s kanadskými clami a plánuje predložiť tento problém v rámci mechanizmu riešenia sporov Svetovej obchodnej organizácie (WTO)".



Čína podľa ministerstva začne aj podobnú sondu dovozu kanadských chemických produktov.



"Čína prijme všetky potrebné opatrenia na obranu legitímnych práv a záujmov svojich podnikov," dodalo ministerstvo.



Stopercentné clá na dovoz čínskych elektromobilov do Kanady vstúpia do platnosti 1. októbra. Vzťahujú sa na čínske elektrické a niektoré hybridné osobné automobily, nákladné autá, autobusy a dodávky.



Od 15. októbra bude takisto účinná prirážka na dovoz výrobkov z ocele a hliníka z Číny.