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Čína zakázala export tovarov dvojakého použitia pre 14 firiem z EÚ
Európska únia vo štvrtok (23. 7.) prijala 21. balík sankcií voči Rusku a v rámci neho bolo na sankčný zoznam zaradených aj 14 firiem so sídlom v pevninskej Číne a Hongkongu.
Autor TASR
Peking 24. júla (TASR) - Čína v piatok zakázala dodávky tovarov dvojakého použitia pre ďalších 14 spoločností z Európskej únie. Oznámilo to čínske ministerstvo obchodu s tým, že Peking tak reaguje na najnovší sankčný balík voči Rusku. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Európska únia vo štvrtok (23. 7.) prijala 21. balík sankcií voči Rusku a v rámci neho bolo na sankčný zoznam zaradených aj 14 firiem so sídlom v pevninskej Číne a Hongkongu, uviedlo čínske ministerstvo obchodu. Celkovo najnovší balík sankcií voči Rusku zahrnuje 51 podnikov.
„S cieľom zaistiť národnú bezpečnosť a národné záujmy sa Čína rozhodla umiestniť 14 podnikov z Európskej únie vrátane (talianskeho výrobcu špecializovaných elektromotorov a pohonov) Lafert Group na svoj zoznam kontroly vývozu,“ oznámilo ministerstvo obchodu. Dodalo, že zákaz, ktorý vstupuje do platnosti okamžite, znamená, že vývozcovia nebudú môcť dodávať týmto firmám tovary dvojakého využitia, teda tovary, ktoré je možné použiť na civilné aj vojenské účely. K ďalším firmám, ktoré Čína zaradila na zoznam kontroly vývozu, patria nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall, poľský výrobca elektroniky Vigo Photonics, holandský výrobca lodí a námornej techniky IHC a český producent nákladných áut Tatra Trucks, ktorý okrem iného vyrába aj vojenské vozidlá.
Európska únia vo štvrtok (23. 7.) prijala 21. balík sankcií voči Rusku a v rámci neho bolo na sankčný zoznam zaradených aj 14 firiem so sídlom v pevninskej Číne a Hongkongu, uviedlo čínske ministerstvo obchodu. Celkovo najnovší balík sankcií voči Rusku zahrnuje 51 podnikov.
„S cieľom zaistiť národnú bezpečnosť a národné záujmy sa Čína rozhodla umiestniť 14 podnikov z Európskej únie vrátane (talianskeho výrobcu špecializovaných elektromotorov a pohonov) Lafert Group na svoj zoznam kontroly vývozu,“ oznámilo ministerstvo obchodu. Dodalo, že zákaz, ktorý vstupuje do platnosti okamžite, znamená, že vývozcovia nebudú môcť dodávať týmto firmám tovary dvojakého využitia, teda tovary, ktoré je možné použiť na civilné aj vojenské účely. K ďalším firmám, ktoré Čína zaradila na zoznam kontroly vývozu, patria nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall, poľský výrobca elektroniky Vigo Photonics, holandský výrobca lodí a námornej techniky IHC a český producent nákladných áut Tatra Trucks, ktorý okrem iného vyrába aj vojenské vozidlá.