Peking 3. decembra (TASR) - Čína zakázala vývoz gália, germánia a antimónu do USA. Týmto spôsobom reaguje na nové obmedzenia USA na export čipov a zariadení na ich výrobu do Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Peking zakázal vývoz položiek súvisiacich s gáliom, germániom, antimónom a so supertvrdými materiálmi, ktoré majú potenciálne vojenské využitie, uviedlo v utorok čínske ministerstvo obchodu. Stalo sa to deň po tom, čo Washington prijal nové reštrikcie predovšetkým na export zariadení na výrobu polovodičov a softvérových nástrojov, ktoré prispievajú k modernizácii čínskej armády.



Nová čínska smernica o takzvaných položkách s dvojakým použitím, ktorá sa odvoláva na ochranu národnej bezpečnosti a záujmov a nadobudla okamžitú platnosť, vyžaduje aj prísnejšie preskúmanie konečného použitia grafitových položiek dodávaných do Spojených štátov.



"V princípe sa nepovoľuje vývoz gália, germánia, antimónu a supertvrdých materiálov do Spojených štátov," uviedlo čínske ministerstvo obchodu.



Nové reštrikcie sprísňujú presadzovanie existujúcich obmedzení vývozu kritických nerastov, ktoré Peking začal zavádzať v minulom roku, vzťahujú sa však len na USA. Ešte pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do funkcie sa tak stupňuje napätie, ktoré panuje medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.



Podľa čínskych colných údajov však tento rok do októbra z Číny do USA nesmerovali žiadne dodávky surového a nespracovaného germánia alebo gália, hoci rok predtým boli štvrtým, respektíve piatym najväčším trhom pre tieto nerasty.



Podobne aj export výrobkov z antimónu z Číny sa v októbri v porovnaní so septembrom prepadol o 97 %. Dôvodom boli opatrenia Pekingu na obmedzenie jeho vývozu. Na Čínu vlani pripadalo 48 % celosvetovo vyťaženého antimónu, ktorý sa používa v munícii, infračervených strelách, jadrových zbraniach a okuliaroch na nočné videnie, ako aj v batériách a vo fotovoltických zariadeniach.