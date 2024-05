Čína zakladá tretí fond na podporu sektora polovodičov

Peking 27. mája (TASR) - Čína zriadila svoj tretí štátom podporovaný investičný fond na pomoc polovodičovému priemyslu so základným imaním 344 miliárd jüanov (43,81 miliardy eur). Odhalilo to podanie vo vládnom registri spoločností. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Stovky miliárd jüanov investovaných do sektora poukazujú na snahu prezidenta Si Ťin-pchinga dosiahnuť sebestačnosť Číny v oblasti polovodičov. Zvlášť po tom, ako USA v predchádzajúcich rokoch zaviedli sériu opatrení na kontrolu vývozu kľúčových zariadení a komponentov do Číny. Odôvodnili to obavami, že Peking by mohol použiť pokročilé čipy na posilnenie svojich vojenských kapacít.



Tretia fáza investičného fondu China Integrated Circuit Industry Investment Fund bola oficiálne založená 24. mája a zaregistrovaná v Pekingu na úrade pre reguláciu trhu.



Tretia fáza má byť najväčším z troch fondov, ktoré vytvoril Čínsky investičný fond pre integrovaný obvodový priemysel, známy ako "Veľký fond".



Čínske ministerstvo financií je najväčším akcionárom s podielom vo výške 17 % a kapitálom vo výške 60 miliárd CNY. Druhá je China Development Bank Capital s podielom 10,5 %.



Okrem nich je medzi investormi uvedených 17 ďalších subjektov vrátane piatich veľkých čínskych bánk: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China a Bank of Communications.



Prvá fáza fondu bola založená v roku 2014 so základným imaním 138,7 miliárd CNY. V roku 2019 nasledovala druhá fáza s 204 miliardami CNY.



Veľký fond poskytol financovanie dvom najväčším čínskym zlievarňam čipov, Semiconductor Manufacturing International Corporation a Hua Hong Semiconductor, ako aj Yangtze Memory Technologies, výrobcovi flash pamätí a množstvu menších spoločností.



Jednou z hlavných oblastí, na ktorú sa zameria tretia fáza fondu, sú zariadenia na výrobu čipov, uviedla agentúra Reuters.



(1 EUR = 7,8522 CNY)