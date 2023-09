Čína zastavila práce na železničnom projekte Budapešť-Belehrad

Budapešť 22. septembra (TASR) - Čína zastavila práce na čínsko-maďarskom železničnom projekte Budapešť - Belehrad a zastavila aj jeho financovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA. Maďarská stavebná spoločnosť V-Hid už z projektu stiahla veľkú časť techniky, materiálu a zamestnancov, informoval pôvodne v piatok maďarský portál telex-hu, podľa ktorého firma už uvoľnené zdroje využíva pri modernizácii železničného spojenia medzi Budapešťou a Viedňou.



Čínski zmluvní partneri podľa portálu nemôžu pokračovať v budovaní projektu Budapešť - Belehrad, pretože nedokážu zaviesť celoeurópsky štandardizovaný systém riadenia vlakov (ETCS). Odborníci na to upozorňujú už roky, pripomenul portál, podľa ktorého by sa mal problém vyriešiť s pomocou nemeckých alebo českých partnerov.



Projekt Budapešť - Belehrad v hodnote približne 750 miliárd forintov (1,93 miliardy eur) je súčasťou čínskej iniciatívy tzv. Novej hodvábnej cesty, ktorá má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy.



(1 EUR = 387,78 HUF)