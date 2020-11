Čína zatiaľ nepovolí návrat lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky

Peking 20. novembra (TASR) - Čínsky letecký regulačný úrad zatiaľ nepovolí návrat problémových lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky. Odôvodnil to pretrvávajúcimi obavami o bezpečnosť, napriek tomu, že USA zrušili zákaz ich komerčných letov.



Najpredávanejšie lietadlá spoločnosti Boeing boli na celom svete uzemnené začiatkom minulého roka po dvoch haváriách, pri ktorých zahynulo 346 cestujúcich. Odvtedy čelia tieto stroje zdĺhavým testom a schvaľovacím procesom leteckých regulačných úradov na celom svete.



Podľa pekinskej štátnej televízie Čínsky úrad pre civilné letectvo (CAAC) v piatok vyhlásil, že neexistuje žiadny časový harmonogram obnovenia letov. To môže byť tvrdá rana pre koncern Boeing, keďže čínsky trh je jeho najväčší na svete.



Úrad CAAC dodal, že chce "jasné" výsledky vyšetrovania smrteľných nehôd v Indonézii a Etiópii. A vylepšenia konštrukcie lietadiel musia byť „efektívne a odsúhlasené“.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) pritom v stredu (18. 11.) schválil obnovenie komerčnej prevádzky tohto typu lietadla.



Podľa výsledkov vyšetrovania havárie pravdepodobne súviseli s chybným automatizovaným systémom letovej kontroly (MCAS).



Feng Čeng-lin, riaditeľ CAAC, v októbri uviedol, že dôvodom rýchleho uzemnenia lietadiel v Číne bola „nulová tolerancia“ voči potenciálnym bezpečnostným rizikám.



Boeing minulý týždeň predpovedal, že Čína v nasledujúcich dvoch desaťročiach nakúpi viac ako 8600 nových lietadiel, keď sa cestovanie v rámci krajiny vráti na úroveň pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.