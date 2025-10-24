< sekcia Ekonomika
Čína zaujala pred obchodnými rokovaniami s USA zmierlivý postoj
Čínsku delegáciu povedie vicepremiér Che Li-feng, na strane USA bude rokovania viesť minister financií Scott Bessent.
Autor TASR
Peking 24. októbra (TASR) - Čína zaujala pred očakávanými obchodnými rokovaniami s USA zmierlivý postoj. Spojené štáty a Čína stále môžu nájsť spôsoby, ako spolupracovať, povedal v piatok novinárom čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
„Prezident Si Ťin-pching zdôraznil, že dialóg a spolupráca sú jedinou správnou voľbou pre Čínu a USA,“ uviedol Wang. Čína podľa neho vždy odmietala obchodné a ekonomické oddelenie od USA a snažila sa zabezpečiť, aby globálne dodávateľské reťazce bezproblémovo fungovali.
Prvé štyri kolá ekonomických a obchodných rokovaní podľa Wanga ukázali, že obe strany dokážu na základe vzájomného rešpektu nájsť spôsoby, ako vyriešiť vzájomné problémy. Dodal, že obe krajiny môžu „nájsť správnu cestu k vzájomnému porozumeniu, k zdravému, stabilnému a udržateľnému rozvoju čínsko-amerických vzťahov“.
Stretnutie prezidentov obchod krajín Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga by sa malo uskutočniť na budúci štvrtok 30. októbra.
Počas najbližšieho víkendu by sa obe strany mali stretnúť v Malajzii na piatom kole rokovaní. Čínsku delegáciu povedie vicepremiér Che Li-feng, na strane USA bude rokovania viesť minister financií Scott Bessent. Súbežne sa v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur začne samit Spoločenstva juhovýchodných ázijských krajín (ASEAN), na ktorý plánuje pricestovať aj americký prezident Donald Trump.
O čom presne budú obe strany rokovať, zatiaľ nie je jasné. USA však zrejme otvoria tému čínskych kontrol exportu vzácnych zemín a zastavenia nákupu americkej sóje. Peking má zasa problém s americkými reštrikciami na vývoz dôležitých technológií do Číny, ako aj Trumpovou hrozbou, že od 1. novembra zavedie na dovoz z Číny clo vo výške 100 %.
