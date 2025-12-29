< sekcia Ekonomika
Čína zavádza akčný plán na posilnenie svojej digitálnej meny
Autor TASR
Peking 29. decembra (TASR) - Čína k 1. januáru zavedie akčný plán na posilnenie svojej digitálnej meny. Digitálny jüan bude moderným platobným prostriedkom vydávaným a cirkulujúcim v rámci finančného systému, uviedol v pondelok viceguvernér čínskej centrálnej banky Lu Lej. Plán podľa neho zabezpečí, aby banky platili úroky zo zostatkov, ktoré klienti držia na účtoch v digitálnych jüanoch, čo je dôležitý krok na zvýšenie akceptácie meny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Plán takisto zahŕňa návrh na zriadenie medzinárodného operačného strediska pre digitálny jüan v Šanghaji, ktorý je finančným centrom krajiny. Centrálne banky a orgány zodpovedné za menovú politiku na celom svete v posledných rokoch hľadajú spôsoby, ako digitalizovať meny, čo odráža boom online platieb počas pandémie a rastúcu popularitu kryptomien, ako je bitcoin.
Čínska centrálna banka pracuje na digitálnej mene od roku 2014 a používanie „digitálneho jüanu“ alebo „e-CNY“ testuje v rôznych pilotných programoch. Spotrebitelia v celej krajine už vo veľkej miere používajú mobilné a online platobné nástroje. Digitálny jüan by mohol centrálnej banke umožniť prístup k väčšiemu množstvu údajov a kontrolu nad platbami v segmente, v ktorom zatiaľ dominujú veľké technologické spoločnosti.
