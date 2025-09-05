< sekcia Ekonomika
Čína zavedie dočasné clá na bravčové mäso z EÚ
Vyšetrovanie odhalilo dôkazy o dumpingu.
Autor TASR
Peking 5. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že zavedie dočasné clá na dovoz bravčového mäsa z Európskej únie (EÚ) po tom, ako vyšetrovanie odhalilo dôkazy o dumpingu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
„Vyšetrovacie orgány predbežne zistili, že dovoz bravčového mäsa a vedľajších produktov z bravčového mäsa s pôvodom v Európskej únii je dumpingový a rozhodli sa zaviesť dočasné antidumpingové opatrenia vo forme záloh,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva obchodu.
Čína tak od 10. septembra zavedie predbežné antidumpingové clá vo výške 62,4 % na dovoz bravčového mäsa z EÚ v hodnote viac ako 2 miliardy USD (1,72 miliardy eur). To povedie k prehĺbeniu obchodného sporu Pekingu s európskym blokom, ktorý zaviedol clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.
Spoločnosti, ktoré spolupracovali pri vyšetrovaní, medzi nimi španielske, dánske a holandské firmy, dostali clá v rozmedzí od 15,6 % do 32,7 %. Všetkým ostatným firmám bolo pridelené clo 62,4 %.
Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v júni minulého roka, je všeobecne vnímané ako odveta za clá EÚ a zasiahlo veľkých producentov bravčového, ako sú Španielsko, Holandsko a Dánsko.
Piatkové oznámenie je zlou správou pre európskych výrobcov, ktorí dúfali, že júnové rozhodnutie Pekingu predĺžiť vyšetrovanie o šesť mesiacov znamená, že dohoda je na obzore.
Ide však o predbežné opatrenie a teoreticky by sa mohlo zmeniť pred ukončením vyšetrovania v decembri. Existuje aj precedens, že Čína predĺži vyšetrovanie po zavedení ciel ako v prípade kanadskej repky olejnej.
V samostatnej správe k rozhodnutiu ministerstvo obchodu uviedlo, že je ochotné riešiť obchodné trenice s Európskou úniou prostredníctvom dialógu a konzultácií.
(1 EUR = 1,1647 USD)
