Čína zavedie nové nariadenia na zjednodušenie podnikania

Peking 23. októbra (TASR) - Čína zavedie nové nariadenia, ktorých cieľom bude zjednodušiť a uľahčiť podnikanie od 1. januára 2020. Uviedla to v stredu Národná komisia pre rozvoj a reformy (NDRC).



Druhá najväčšia ekonomika sveta ekonomika totiž spomaľuje a je tiež pod čoraz väčším tlakom zahraničia, aby otvorila svoje trhy tak, ako sú iné trhy otvorené pre firmy z Číny. Nová politika má garantovať lepší prístup a spravodlivú hospodársku súťaž na čínskom trhu. A má tiež posilniť jeho ochranu podľa zákona.



Zahraničné spoločnosti v Číne sa už dlho sťažujú na nespravodlivé zaobchádzanie, pokiaľ ide o prístup na trh, zaťažujúcu byrokraciu a slabú vymáhateľnosť práva. Podľa nových opatrení by sa so zahraničnými a domácimi spoločnosťami malo zaobchádzať rovnako, bez ohľadu na ich vlastníctvo.



Čína sľúbila, že vytvorí represívny systém na ochranu duševného vlastníctva, čo je kľúčová otázka aj na rokovaniach Pekingu so Spojenými štátmi o ukončení ich obchodného sporu.



Aj USA by mali zlepšiť svoje podnikateľské prostredie, aby bolo pre čínske firmy prístupnejšie, vyhlásil Ning Ťi-če, podpredseda NDRC na tlačovej konferencii. Verejné ponuky a verejné obstarávanie v Číne by mali byť transparentné, spravodlivé a otvorené pre všetkých.



Európska obchodná komora v Číne sa sťažovala na „očividnú diskrimináciu“ zahraničných spoločností pri verejnom obstarávaní. „Čína má obrovský trh. Vítame spoločnosti z každej krajiny, ktoré zvyšujú svoju hospodársku, obchodnú a investičnú spoluprácu s Čínou,“ povedal Ning Ťi-če.



Tieto opatrenia prichádzajú v čase, keď čínska ekonomika vykázala v 3. štvrťroku najpomalší rast takmer za 30 rokov. Zlepšenie podnikateľského prostredia je dôležité pre stabilný hospodársky rast a zamestnanosť, pretože môže pomôcť stimulovať podnikanie a inovácie, dodal Ning Ťi-če.