< sekcia Ekonomika
Čína zavedie nové prístavné poplatky pre lode spojené s USA
Americké lode prichádzajúce do Číny budú platiť 400 čínskych jüanov (48,37 eura) za každú tonu nákladu. V apríli poplatok vzrastie na 640 CNY a ďalej sa bude každoročne zvyšovať.
Autor TASR
Peking 10. októbra (TASR) - Lode vlastnené alebo prevádzkované americkými firmami, ako aj plavidlá, ktoré boli vyrobené v Spojených štátoch alebo premávajú pod ich vlajkou, budú pri vstupe do čínskych prístavov podliehať osobitným poplatkom za každú plavbu. Opatrenie nadobudne účinnosť 14. októbra, oznámilo v piatok čínske ministerstvo dopravy.
Americké lode prichádzajúce do Číny budú platiť 400 čínskych jüanov (48,37 eura) za každú tonu nákladu. V apríli poplatok vzrastie na 640 CNY a ďalej sa bude každoročne zvyšovať. Osobitné poplatky sa budú vzťahovať na každú plavbu pri vstupe do prvého prístavu a lode budú spoplatnené najviac päťkrát ročne, vysvetlilo ministerstvo.
Opatrenie nadobudne účinnosť v ten istý deň, keď prístavy v USA začnú uplatňovať poplatky na lode postavené a prevádzkované v Číne. Spojené štáty predstavili nové prístavné poplatky pre čínske lode v apríli. Rozhodnutiu predchádzalo vyšetrovanie praktík čínskeho lodného priemyslu, ktoré začala ešte administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena.
Hovorca čínskeho ministerstva dopravy označil poplatky Pekingu za „legitímne opatrenie na ochranu zákonných práv a záujmov čínskych lodných spoločností“. „Naliehavo vyzývame americkú stranu, aby okamžite napravila svoje nesprávne praktiky a prestala s neoprávneným potláčaním čínskeho lodného priemyslu,“ uviedol hovorca vo vyhlásení.
(1 EUR = 8,2698 CNY)
Americké lode prichádzajúce do Číny budú platiť 400 čínskych jüanov (48,37 eura) za každú tonu nákladu. V apríli poplatok vzrastie na 640 CNY a ďalej sa bude každoročne zvyšovať. Osobitné poplatky sa budú vzťahovať na každú plavbu pri vstupe do prvého prístavu a lode budú spoplatnené najviac päťkrát ročne, vysvetlilo ministerstvo.
Opatrenie nadobudne účinnosť v ten istý deň, keď prístavy v USA začnú uplatňovať poplatky na lode postavené a prevádzkované v Číne. Spojené štáty predstavili nové prístavné poplatky pre čínske lode v apríli. Rozhodnutiu predchádzalo vyšetrovanie praktík čínskeho lodného priemyslu, ktoré začala ešte administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena.
Hovorca čínskeho ministerstva dopravy označil poplatky Pekingu za „legitímne opatrenie na ochranu zákonných práv a záujmov čínskych lodných spoločností“. „Naliehavo vyzývame americkú stranu, aby okamžite napravila svoje nesprávne praktiky a prestala s neoprávneným potláčaním čínskeho lodného priemyslu,“ uviedol hovorca vo vyhlásení.
(1 EUR = 8,2698 CNY)