Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Ekonomika

Čína zavedie nové prístavné poplatky pre lode spojené s USA

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Americké lode prichádzajúce do Číny budú platiť 400 čínskych jüanov (48,37 eura) za každú tonu nákladu. V apríli poplatok vzrastie na 640 CNY a ďalej sa bude každoročne zvyšovať.

Autor TASR
Peking 10. októbra (TASR) - Lode vlastnené alebo prevádzkované americkými firmami, ako aj plavidlá, ktoré boli vyrobené v Spojených štátoch alebo premávajú pod ich vlajkou, budú pri vstupe do čínskych prístavov podliehať osobitným poplatkom za každú plavbu. Opatrenie nadobudne účinnosť 14. októbra, oznámilo v piatok čínske ministerstvo dopravy.

Americké lode prichádzajúce do Číny budú platiť 400 čínskych jüanov (48,37 eura) za každú tonu nákladu. V apríli poplatok vzrastie na 640 CNY a ďalej sa bude každoročne zvyšovať. Osobitné poplatky sa budú vzťahovať na každú plavbu pri vstupe do prvého prístavu a lode budú spoplatnené najviac päťkrát ročne, vysvetlilo ministerstvo.

Opatrenie nadobudne účinnosť v ten istý deň, keď prístavy v USA začnú uplatňovať poplatky na lode postavené a prevádzkované v Číne. Spojené štáty predstavili nové prístavné poplatky pre čínske lode v apríli. Rozhodnutiu predchádzalo vyšetrovanie praktík čínskeho lodného priemyslu, ktoré začala ešte administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena.

Hovorca čínskeho ministerstva dopravy označil poplatky Pekingu za „legitímne opatrenie na ochranu zákonných práv a záujmov čínskych lodných spoločností“. „Naliehavo vyzývame americkú stranu, aby okamžite napravila svoje nesprávne praktiky a prestala s neoprávneným potláčaním čínskeho lodného priemyslu,“ uviedol hovorca vo vyhlásení.

(1 EUR = 8,2698 CNY)
.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku