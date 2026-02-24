< sekcia Ekonomika
Čína zaviedla vývozné obmedzenia na 20 japonských spoločností
Export na vojenské účely alebo priamo pre japonskú armádu sa vylučuje, uviedlo čínske ministerstvo obchodu.
Autor TASR
Peking 24. februára (TASR) - Čína zaradila 20 japonských spoločností na zoznam podnikov, ktoré podliehajú vývozným obmedzeniam. Krok môže byť reakciou na vyhlásenie japonskej premiérky Sanae Takaičiovej, ktorá označila prípadný čínsky útok na Taiwan za existenčnú hrozbu pre svoju krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Sankcie sa zameriavajú na niekoľko dcérskych spoločností konglomerátu Mitsubishi Heavy Industries, ako aj na ďalšie podniky z leteckého alebo obranného sektora. Firmy odteraz nesmú nakupovať čínsky tovar, ktorý sa môže použiť na civilné aj vojenské účely, oznámilo v utorok ministerstvo obchodu v Pekingu. Obmedzenia vývozu sa vzťahujú aj na zahraničné spoločnosti a jednotlivcov, ktorí dodávajú čínsky tovar s dvojakým použitím dotknutým subjektom.
Okrem toho Peking zaradil ďalších 20 japonských spoločností na zoznam firiem, ktoré podliehajú sprísneným kontrolám vývozu. Patria medzi ne automobilka Subaru, ktorá pôsobí aj v leteckom priemysle, alebo výrobcovia elektroniky Mitsubishi Materials a TDK. Predaj tovarov dvojakého použitia týmto firmám bude možný na základe individuálneho povolenia s predchádzajúcim posúdením rizika. Export na vojenské účely alebo priamo pre japonskú armádu sa vylučuje, uviedlo čínske ministerstvo obchodu.
