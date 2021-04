Čína zaznamenala v 1. štvrťroku strmý nárast zahraničných investícií

Peking 15. apríla (TASR) - Čína zaznamenala v 1. štvrťroku 2021 strmý nárast priamych zahraničných investícií (PZI) takmer o 40 %. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.



Konkrétne sa prílev priamych zahraničných investícií do Číny za tri mesiace do konca marca 2021 zvýšil medziročne o 39,9 % na 302,47 miliardy jüanov (38,71 miliardy eur).



Zahraničné investície do odvetvia služieb pritom vyskočili o 51,5 % na 237,79 miliardy CNY, zatiaľ čo PZI do vyspelých technológií stúpli o 32,1 %, z toho do odvetvia špičkových technológií vzrástli o 43,9 %.



Hlavným zdrojom PZI bolo v 1. štvrťroku Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré sa podieľalo 60 % na ich celkovom objeme, zatiaľ čo v prípade Európskej únie to bolo 7,5 %.



Ekonómovia však pripomínajú, že pod toto tempo rastu sa podpísal aj nízky porovnávací základ z minulého roka, keď priame zahraničné investície do Číny klesli o 10,8 % po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.



(1 EUR = 7,8146 CNY)