Čína zaznamenala v marci obchodný prebytok, export a import klesli

Peking 14. apríla (TASR) - Čínsky export aj v marci klesol, ale menej ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. A import sa znížil len mierne. Zároveň Čína vykázala v marci obchodný prebytok a väčší, ako jej predpovedali analytici. Ukázali to v utorok oficiálne údaje colného úradu v Pekingu.



Konkrétne, vývoz z Číny sa v marci znížil medziročne o 6,6 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 0,9 %. To je lepší výsledok, ako sa očakávalo po obnovení produkcie v čínskych továrňach. Aj keď zároveň signalizuje, že globálna kríza spôsobená novým koronavírusom bude v nadchádzajúcich mesiacoch udržiavať obchod pod tlakom.



Analytici odhadovali, že sa čínsky export zníži v marci o 14 % po tom, ako v období január - február klesol o 17,2 %. Očakávali tiež pokles importu o 9,5 %.



Čína tak vykázala minulý mesiac prebytok obchodnej bilancie vo výške 19,9 miliardy USD (18,31 miliardy eur USD), zatiaľ čo analytici jej predpovedali kladné saldo 18,55 miliardy USD po deficite za január a február vo výške 7,096 miliardy USD.



Globálna pandémia však negatívne ovplyvnila výhľad výrobných podnikov v Číne a ich exportu. Analytici varovali, že kým bude pandémia blokovať obchodných partnerov Číny, k výraznejšiemu zotaveniu čínskeho obchodu aj ekonomiky nedôjde.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi, ktorý je jadrom obchodného sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, sa však v marci opäť znížil, a to o 25,3 % na 15,3 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0867 USD)