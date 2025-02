Čína zaznamenala v roku 2024 rekordný odlev zahraničných investícií

Peking 14. februára (TASR) - Čína zaznamenala v minulom roku rekordný odlev zahraničných investícií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Čisté priame zahraničné investície (PZI) klesli v roku 2024 o 168 miliárd USD (161,69 miliardy eur), čo bol podľa čínskej Štátnej správy pre devízový trh najväčší odlev kapitálu od začiatku zaznamenávania údajov v roku 1990. Zahraničné investície smerujúce do Číny sa v uplynulých rokoch prepadli po tom, ako v roku 2021 dosiahli historické maximum 344 miliárd USD.



Medzinárodné firmy sa sťahovali z krajiny práve v čase, keď aj čínske spoločnosti rýchlo presúvali peniaze do zahraničia. Čínski investori poslali do zahraničia 173 miliárd USD, zatiaľ čo zahraniční investori nasmerovali do krajiny len 4,5 miliardy USD, čo bolo najmenej od roku 1992.



Pre Peking bude obmedzenie odlevu kapitálu veľkou výzvou potom, ako sa zrejme začína ďalšie kolo obchodnej vojny s USA.



Americký prezident Donald Trump zaviedol clo vo výške 10 % na všetky čínske výrobky. Peking odpovedal odvetnými opatreniami vo viacerých oblastiach.



(1 EUR = 1,039 USD)