Čína zlepšuje vrátenie daní turistom, aby podporila spotrebu

Peking 27. apríla (TASR) - Čína chce zlepšiť politiku vrátenia daní zahraničným turistom, aby podporila spotrebu. Je to súčasťou jej úsilia o oživenie ekonomiky, keďže domáci dopyt zostáva slabý. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Vláda v Pekingu v nedeľu oznámila, že znižuje hranicu pre refundáciu daní zahraničným turistom, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré spoločne zverejnilo ministerstvo obchodu a ďalšie oddelenia.



Minimálna suma, pri ktorej je možné požiadať o vrátanie dane, sa znižuje na 200 juanov (24,16 eura) z 500 CNY. Horná hranica daňovej úľavy v hotovosti sa zdvojnásobila na 20.000 CNY.



Vláda rozširuje tiež zoznam obchodov, na ktoré sa vzťahuje vrátenie daní a zefektívni postupy. Úradníci vyzývajú niektoré regióny na zriadenie miest pre vrátenie peňazí návštevníkom, aby ich získali ihneď po nákupe v oblastiach s vysokou koncentráciou turistov, uvádza sa vo vyhlásení.



Čínska ekonomika je pod veľkým tlakom počas obchodnej vojny medzi Pekingom a Washingtonom.



Štátny tajomník čínskeho ministra obchodu Šeng Čchiou-pching na tlačovej konferencii novinárom povedal, že spotreba prichádzajúcich turistov tvorila v roku 2024 približne 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) Číny, zatiaľ čo v iných veľkých krajinách sa pohybovala medzi 1 % a 3 % HDP. To naznačuje veľký potenciál rastu, upozornil.



Minulý rok dosiahli výdavky zahraničných turistov 94,2 miliardy USD (82,94 miliardy eur), čo bol nárast o 77,8 %, dodal.



HDP Číny sa v 1. štvrťroku zvýšil o 5,4 % vďaka silnému exportu pred zavedením ciel na čínske produkty v USA. Analytici však teraz očakávajú, že rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v tomto kvartáli výrazne spomalí, keďže v USA začali platiť clá na čínsky dovoz až vo výške 145 %. Peking zaviedol odvetné clá vo výške 125 % na americký export a zároveň zdôraznil svoje odhodlanie udržať vlastné trhy otvorené obchodu a investíciám.



Čína v uplynulých mesiacoch zintenzívnila snahy o zvýšenie spotrebiteľských výdavkov a investícií v súkromnom sektore, pričom zdvojnásobila dotácie na predaj automobilov a nasmerovala viac financií do bývania a iných priemyselných odvetví s obmedzenou hotovosťou.



(1 EUR = 8,2773 CNY; 1 EUR = 1,1357 USD)