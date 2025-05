Čína zmiernila tón v colnej vojne, ceny ropy vzrástli

Singapur 2. mája (TASR) - Ceny ropy sa v piatok zvýšili, pričom cena Brentu sa posunula výraznejšie nad 62 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili signály Číny, že je otvorená diskusiám s USA o dovozných clách, čo zvýšilo šance na zmiernenie obchodného konfliktu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Čínske ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že Peking „vyhodnocuje“ návrh Washingtonu na rokovania o dovozných clách uvalených americkým prezidentom Donaldom Trumpom. To naznačuje možné uvoľnenie súčasného napätia v medzinárodnom obchode, ktoré otriaslo trhmi a viedlo k poklesu cien ropy.



„Nikto síce neočakáva, že to bude jednoduché, je to však povzbudzujúci prielom, ktorý môže dostať situáciu v medzinárodnom obchode zo slepej uličky,“ povedala Vandana Hariová, zakladateľka poradenskej firmy na ropnom trhu Vanda Insights.



K rastu cien ropy prispeli aj najnovšie vyhrážky Trumpa, že uvalí sankcie na každú krajinu, ktorá bude nakupovať ropu od Iránu. Urobil tak potom, ako sa štvrté kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe odložilo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.11 h SELČ 62,53 USD (54,98 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 40 centov (0,64 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 59,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 39 centov alebo 0,66 %.



(1 EUR = 1,1373 USD)