Čína zmierňuje reštrikcie na vývoz niektorých zdravotníckych produktov

Peking 26. apríla (TASR) - Čína zmierňuje reštrikcie na vývoz niektorých produktov kľúčových pre zdravotnú starostlivosť počas pandémie nového koronavírusu. Upustila od požiadavky, aby museli spĺňať domáce kritériá. Po novom budú môcť ísť na export, ak získajú súhlas regulačných úradov v krajinách, kam smerujú. Oznámilo to čínske ministerstvo.



Čína koncom marca zaviedla osobitné schvaľovanie vývozu niektorých produktov po tom, ako sa niekoľko európskych krajín sťažovalo, že testovacie súpravy vyrobené v Číne boli nepresné.



Nové rozhodnutie sa týka produktov, ako sú koronavírusové testy, masky pre zdravotníkov, ochranné obleky, infračervené teplomery a ventilátory.



Výrobky so zámorským povolením alebo registráciou získajú po verifikácii príslušnou obchodnou skupinou, ktorú tým poverilo čínske ministerstvo obchodu, povolenie na vývoz, uviedol Li Sin-čchian, úradník ministerstva v nedeľu na tlačovej konferencie.



Čang Šu-wen, generálny riaditeľ biotechnologickej firmy Liming Bio-products, ktorá ponúka testy na koronavírus zamerané na zámorský trh, to považuje za krok správnym smerom. „Každá krajina môže mať odlišné kritériá na lieky a zdravotnícke pomôcky. Prioritou je splniť požiadavky v krajinách, v ktorých sa bude výrobok predávať, a nie tam, kde sa vyrába,“ skonštatoval



Mnohé krajiny na celom svete sa snažia kúpiť alebo vyrobiť dostatok osobných ochranných pomôcok pre zdravotníkov a opatrovateľov, ktorí sú vystavení riziku infekcie. A vykonávajú tiež testy, aby odhalili nakazených a zabránili ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu.