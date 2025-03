Čína zmrazila dodávky antimónu do EÚ od októbra

Peking 20. marca (TASR) - Čína od októbra 2024 nevyviezla žiadny antimón do krajín Európskej únie (EÚ). Ukázali to vo štvrtok čínske colné údaje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Čína vlani zaviedla kontroly vývozu, ktoré podnietili prudký nárast globálnych cien tohto strategického kovu.



V roku 2023 sa Čína podieľala takmer polovicou na globálnych dodávkach antimónu, ktorý sa používa v polovodičoch, retardéroch horenia, solárnych zariadeniach a munícii. Reštrikcie zavedené minulú jeseň tak zasiahli jeho dodávky. Kriticky nízke úrovne zásob v Európe pritom podporili prudký nárast jeho cien.



Peking v auguste 2024 oznámil plány na zavedenie vývozných limitov na antimón a súvisiace prvky s odvolaním sa na národnú bezpečnosť. To spustilo hromadenie zásob, ktoré spôsobilo nárast dodávok v auguste a septembri. V decembri Čína zaviedla úplný zákaz vývozu troch kritických nerastov vrátane antimónu do USA. Odvtedy antimón do USA nevyváža.



Holandsko bolo v rámci EÚ v roku 2023 najväčším dovozcom antimónu z Číny. Jeho import, ktorý v roku 2023 dosiahol 3011,98 metrických ton, v nasledujúcom roku klesol na 1016,65 ton bez dodávok od októbra, ukázali čínske colné údaje.



Táto prestávka vo vývoze čínskeho antimónu do Európy sa líši od predchádzajúcich kôl kritických obmedzení exportu nerastných surovín v Číne, keď mal vývoz tendenciu pomaly sa obnoviť v priebehu niekoľkých mesiacov, pretože vývozcom boli udelené nové licencie. Celkový vývoz antimónu z Číny v roku 2024 klesol podľa colných údajov o 24,1 % na 38.632 ton. Vývoz antimónu do iných krajín vrátane Brazílie, Thajska a Ruska pokračuje aj po obmedzeniach.