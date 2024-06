Čína zostáva kľúčovým dodávateľom elektromobilov na nemecký trh

Wiesbaden 18. júna (TASR) - Čína napriek celkovo oslabenému dopytu naďalej upevňuje svoju pozíciu hlavného dodávateľa elektromobilov do Nemecka. Hoci počet čisto elektrických vozidiel dovezených z Číny za štyri mesiace do konca apríla klesol o 15,7 % na 31.500 kusov, podiel ázijskej krajiny na celkovom dovoze týchto áut na nemecký trh sa v sledovanom období zvýšil na 40,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje Spolkového štatistického úradu (Destatis).



Európska komisia (EK) nedávno pohrozila zavedením predbežných sankčných ciel na elektromobily z Číny. To by mohlo zasiahnuť aj nemecké automobilky, ktoré v Číne vyrábajú na export, a teda aj pre nemecký trh.



Z celkového počtu 447.200 elektromobilov dovezených do Nemecka v minulom roku pochádzalo 29 % z Číny. S veľkým odstupom nasledovala Južná Kórea s podielom 9,9 % (44.200 kusov) a Česká republika s 9,3 % (41.600 kusov). V roku 2022 predstavoval podiel Číny 12 %, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo len 7,7 %.



Európska komisia od jesene minulého roka skúma, či elektrické autá vyrábané Číne profitujú zo štátnych dotácií, ktoré poškodzujú hospodársku súťaž na úkor európskej konkurencie. Podľa údajov Komisie sú čínske elektromobily zvyčajne približne o 20 % lacnejšie ako porovnateľné modely vyrábané v EÚ. Komisia zdôrazňuje, že má záujem na pokračovaní dialógu s Čínou a zatiaľ nie je jasné, či clá skutočne zavedie.