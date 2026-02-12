< sekcia Ekonomika
Čína zredukuje clá na mliečne výrobky z Európskej únie
Pokračuje tak zmierňovanie obchodného napätia medzi oboma trhmi po nedávnych dohodách o minimálnych cenách čínskych elektrických vozidiel v Európskej únii.
Autor TASR
Peking 12. februára (TASR) - Čína zníži clá na európske mliečne výrobky, ale zachová ich na úrovni 7,4 až 11,7 % počas piatich rokov. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. Pokračuje tak zmierňovanie obchodného napätia medzi oboma trhmi po nedávnych dohodách o minimálnych cenách čínskych elektrických vozidiel v Európskej únii a o znížení čínskych ciel na európske koňaky a bravčové mäso. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zachovanie ciel na mliečne výrobky na zníženej úrovni počas piatich rokov čínske ministerstvo obchodu vo štvrtkovom vyhlásení odôvodnilo tým, že „určité mliečne výrobky pochádzajúce z EÚ sú subvencované, čo spôsobilo značné škody mliekarenskému priemyslu v Číne“. Pôvodne boli tieto clá, ktoré Peking zaviedol v decembri, na úrovni 21,9 až 42,7 %. Týkajú sa širokej škály položiek vrátane čerstvých a tavených syrov, tvarohu, modrého syra a niektorých druhov mlieka a smotany.
Peking v decembri znížil clá na európske bravčové výrobky a v minulom roku sa s Úniou dohodol aj na minimálnych cenách brandy a koňaku od európskych výrobcov.
