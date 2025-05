Čína zrušila embargo na lietadlá od spoločnosti Boeing

Peking 13. mája (TASR) - Čína zrušila embargo na lietadlá od amerického výrobcu Boeing po tom, čo sa Peking a Washington dohodli na dočasnom znížení ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Koncom apríla Boeing potvrdil, že čínske letecké spoločnosti dostali zákaz preberať nové lietadlá, keďže by ich mohli tvrdo zasiahnuť vysoké clá, ktoré zaviedol Peking v rámci obchodnej vojny s USA. Čínske úrady teraz aerolinky informovali, že môžu obnoviť objednávky amerických lietadiel. Informáciu priniesla pôvodne agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou. Správa prichádza po tom, ako obe svetové mocnosti v pondelok (12. 5.) oznámili, že na 90 dní prudko znížia clá a budú pokračovať v rokovaniach.



Clá Washingtonu na dovoz z Číny dosiahli až 145 %, zatiaľ čo Peking odpovedal svojimi clami vo výške 125 % na americký tovar. Na základe dohody po rokovaniach v Ženeve sa americké clá znížili na 30 % a čínske na 10 %.



Spoločnosť Boeing plánovala dodať do Číny v roku 2025 približne 50 lietadiel, uviedol koncom apríla jej výkonný riaditeľ Kelly Ortberg.