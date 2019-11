Čína zrušila zákaz dovozu hydinového mäsa z USA

Peking/Washington 14. novembra (TASR) - Čína s okamžitou platnosťou zrušila zákaz dovozu hydinového mäsa z USA. Oznámila to vo štvrtok čínska colná správa. Ukončenie takmer päť rokov trvajúceho zákazu by podľa Washingtonu malo zvýšiť americký export približne o 1 miliardu USD (909,34 milióna eur) ročne.



Plán zrušiť zákaz dovozu hydinového mäsa a vajec z USA, ktorý Peking zaviedol v januári 2015 pre vtáčiu chrípku, oznámilo čínske ministerstvo obchodu už koncom októbra. Oficiálne potvrdenie opätovného spustenia obchodu s týmto tovarom však predstavuje až zverejnenie informácie na webovej stránke čínskej colnej správy.



Čína pristúpila k ukončeniu zákazu na dovoz americkej hydiny po tom, ako USA schválili dovoz produktov z hydiny usmrtenej v Číne. Zároveň tak robí v období, keď ázijská krajina zápasí s dôsledkami epidémie afrického moru ošípaných. Výpadok vo vlastnej produkcii bravčového mäsa sa snaží kompenzovať zvýšeným dovozom tohto druhu mäsa, ako aj ďalších druhov ako hovädzie či práve hydinové mäso.



Problémy s bravčovým mäsom na čínskom trhu viedli k tomu, že Čína začala nakupovať aj také časti mäsa, ktorých bol pôvodne na trhu prebytok, ako sú napríklad kuracie prsia. Za deväť mesiacov tohto roka doviezla Čína približne 548.630 ton kuracieho mäsa, čo medziročne predstavuje rast o 47,6 %.



Americký minister pôdohospodárstva Sonny Perdue a obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer krok Pekingu privítali a uviedli, že ukončenie zákazu dovozu hydinového mäsa pomôže zvýšiť export z USA ročne o viac než 1 miliardu USD.



"Čína je pre amerických producentov hydiny veľmi dôležitý trh. Odhadujeme, že teraz budú môcť do Číny exportovať hydinu a hydinové produkty ročne za viac než miliardu dolárov," uviedol Lighthizer.



(1 EUR = 1,0997 USD)