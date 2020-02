Čína zrušila zákaz dovozu živej hydiny z USA

Peking 17. februára (TASR) - Čína povolila dovoz všetkých hydinových produktov zo Spojených štátov, informovalo v pondelok čínske ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka. Rozhodlo tak tri mesiace po tom, ako schválilo dovoz hydinového mäsa z USA. To znamená, že Američania budú môcť vyvážať do Číny aj živú hydinu.



Peking vydal zákaz na dovoz hydiny a hydinového mäsa z USA v roku 2015 v reakcii na vypuknutie vtáčej chrípky v Spojených štátoch. Zrušenie zákazu dovozu hydinového mäsa vstúpilo do platnosti v novembri minulého roka, pričom tento krok urobila Čína ako ústupok v rámci vtedy pripravovanej predbežnej obchodnej dohody.



Ako uviedla agentúra Reuters, najnovšie rozhodnutie ruší po hydinovom mäse zákaz aj na dovoz živej hydiny, potvrdili zástupcovia Čínskej asociácie producentov hydiny. Dovoz živej hydiny z USA nebýval vysoký, v roku 2013, teda ešte pred zákazom, dosiahla hodnota dovozu 38,7 milióna USD (35,69 milióna eur). V omnoho väčšej miere dovážala Čína iné produkty, ako napríklad kuracie nožičky. Zákaz dovozu živej hydiny však výrazne poškodil čínskych producentov, ktorým sa obmedzil prístup k chovnej hydine.



Tak, ako v prípade opätovného povolenia dovozu mäsa, aj v tomto prípade ide o súčasť obchodnej dohody, povedal Li Ťing-chuej z Čínskej asociácie producentov hydiny. Výrazný vplyv na obchod by to však podľa neho mať nemalo. Čínske firmy totiž medzičasom spustili vlastný šľachtiteľský program, aby znížili závislosť od dovozu zo zahraničia.



Čína je druhým najväčším producentom hydiny na svete a túto produkciu v minulom období ešte zvýšila, aby vykompenzovala nedostatok bravčového mäsa na trhu. Produkciu bravčového mäsa zredukovala epidémia afrického moru ošípaných.



V posledných týždňoch však ceny hydinového mäsa klesli, keď spotrebu ovplyvnili vládou nariadené obmedzenia po tom, ako sa v Číne začal rýchlo šíriť nový koronavírus. Tie ovplyvnili nákupy v obchodoch a viedli k zatvoreniu jedální a reštaurácií, čo farmárom skomplikovalo dodávku hydiny a vajec na trh.