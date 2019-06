Návšteva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v závode na výrobu vzácnych zemín minulý mesiac vyvolala špekulácie.

Peking 4. júna (TASR) - Čína zváži posilnenie kontroly exportu tzv. vzácnych zemín, ktoré obsahujú vzácne kovy používané pri výrobe high-tech elektroniky a vojenských zariadení. Peking chce chrániť a lepšie využívať tieto „strategické zdroje“. Uviedol to v utorok štátny plánovací úrad.



Stúpajúce napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou vyvolalo obavy, že Peking by mohol využiť svoje dominantné postavenie dodávateľa vzácnych zemín ako pákový efekt v obchodnom spore medzi oboma krajinami.



Čínski odborníci, ktorí sa zúčastnili na stretnutí Národného výboru pre rozvoj a reformu (NDRC), navrhli vytvorenie mechanizmu na sledovanie a kontrolu celého procesu vývozu vzácnych zemín a zároveň na obmedzenie nelegálnej produkcie a pašovanie minerálov, a tiež ochranu životného prostredia.



„Čína by mala urýchliť ekologickú a inteligentnú transformáciu sektora vzácnych zemín, plne využiť jeho hodnotu a efektívne podporovať rozvoj vysokokvalitných zdrojov,“ uviedol NDRC vo vyhlásení.



Návšteva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v závode na výrobu vzácnych zemín minulý mesiac vyvolala špekulácie. Čína sa podieľala 80 % na dovoze vzácnych zemín do Spojených štátov v rokoch 2014 až 2017.