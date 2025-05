Čína zvažuje zmiernenie obmedzení na vývoz kovov vzácnych zemín

Peking 28. mája (TASR) - Čína by mohla zmierniť obmedzenia na export kovov vzácnych zemín pre čínskych a európskych výrobcov polovodičov a ďalšie firmy v ich dodávateľskom reťazci. Uviedli to v stredu štátne médiá, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.



V apríli Peking zaradil na zoznam kovov vzácnych zemín spadajúcich pod exportné obmedzenia sedem prvkov, konkrétne samárium, gadolínium, terbium, dysprózium, lutécium, skandium a ytrium. Aj keď to bola odpoveď na americké clá, všetci vývozcovia musia žiadať o exportné licencie bez ohľadu na národnosť zahraničných zákazníkov. Odvtedy Čína zopár licencií udelila, celkový proces však môže niekedy trvať celé mesiace.



V stredu denník China Daily uviedol, že Peking by mohol zmierniť kontroly vývozu pre dodávateľské reťazce čínskych a európskych výrobcov polovodičov. Spomínané kontroly sa riešili v utorok (27. 5.) počas rokovaní medzi predstaviteľmi čínskych a európskych producentov polovodičov, ktoré organizovalo čínske ministerstvo obchodu, dodal denník.



„Stretnutie umožnilo členom Obchodnej komory Európskej únie v Číne osobne vysvetliť naliehavosť urýchlenia celého procesu s cieľom udržať stabilitu ich dodávateľských reťazcov,“ povedal šéf komory Jens Eskelund. Je to podľa neho nevyhnutné, pretože ináč hrozí, že mnohé výrobné linky v Európe sa v krátkom čase zastavia.