Čína zvýši dovoz potravín z Latinskej Ameriky a Európy

Peking 5. marca (TASR) - Nové odvetné clá Číny na farmárske produkty z USA môžu zmeniť globálne obchodné toky a prinútiť najväčšieho svetového dovozcu poľnohospodárskych produktov, aby dovážal viac mäsa, mliečnych výrobkov a obilnín z krajín Južnej Ameriky, Európy a Tichomoria. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Export do Číny od kľúčového dodávateľa sójových bôbov Brazílie, najväčšieho vývozcu pšenice Austrálie a hlavného dodávateľa bravčového mäsa Európy by mohol vzrásť, keďže obchodná vojna medzi Pekingom a Washingtonom eskaluje, uviedli predstavitelia priemyslu a analytici.



Čína v utorok (4. 3.) podnikla odvetné kroky za nové clá USA a oznámila zvýšenie dovozných poplatkov o 10 % a 15 % na americké poľnohospodárske produkty v hodnote 21 miliárd USD (19,89 miliardy eur). "Po zavedení čínskych dovozných ciel na tovar z USA dôjde k presmerovaniu obchodu," povedal Pchan Čchen-ťün, hlavný analytik pre živočíšne bielkoviny v Rabobank v Hongkongu.



Čína je najväčším trhom pre poľnohospodársky export z USA. V roku 2024 doviezla produkty v hodnote 29,25 miliardy USD. Akýkoľvek posun v obchodných tokoch by mohol vytvoriť príležitosti pre konkurenčných vývozcov a Čína by zároveň pokračovala v obmedzovaní závislosť od importu poľnohospodárskych produktov z USA, s ktorým začala počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa.



Čína v roku 2024 doviezla z USA mäso v hodnote 16,26 miliardy USD a vo svojej protiofenzíve zaviedla clá vo výške 15 % na kuracie výrobky a 10 % na bravčové a hovädzie mäso z USA. Čína je kľúčovým dovozcom kuracích paprčiek, bravčových uší a vnútornosti, ktoré sú cenené v jej kuchyni, ale v Spojených štátoch sú málo žiadané.



Očakáva sa, že v dôsledku toho vzrastú dodávky mäsa z Európy a Južnej Ameriky do Číny, uviedli analytici. A hoci Čína minulý rok začala antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa a mliečnych výrobkov z Európskej únie, predaj to neovplyvnilo.



Je však pravdepodobné, že závislosť Číny od USA v prípade kuracích paprčiek bude pokračovať, pretože bude ťažké získať úplne a rýchlo alternatívy, povedal Pchan Čchen-ťün. Dovozcovia však budú medzitým platiť clo.



Okrem toho, zhruba polovica export sójových bôbov z USA smeruje do Číny, aj keď ázijská krajina znížila svoju závislosť od amerických olejnín od Trumpovho prvého funkčného obdobia. Najnovšie clá na americké sójové bôby znamenajú väčšiu závislosť od dovozu z Brazílie a Argentíny.



Čína je stále závislá od USA v prípade ciroku, pričom približne dve tretiny jeho importu pochádzajú z USA. Nové clo na tento dovoz pravdepodobne zvýhodní austrálskych farmárov.



Z vyššieho cla na americkú pšenicu budú zrejme ťažiť tiež austrálski dodávatelia, hoci Čína v uplynulých mesiacoch znížila celkový dovoz pšenice v dôsledku zvýšenia domácich dodávok



(1 EUR = 1,0557 USD)