Čína zvýši počet dopravných lietadiel do 20 rokov viac než dvojnásobne

Peking 27. augusta (TASR) - Čína v nasledujúcich dvoch desaťročiach zvýši počet svojich dopravných lietadiel na viac než dvojnásobok. Uviedol to v najnovšom výhľade o vývoji trhu s dopravnými lietadlami v Číne americký výrobca Boeing. Ako dôvod uviedol rast dopytu po osobnej, ako aj nákladnej doprave. Informoval o tom portál RTTNews.



Boeing v tohtoročnom výhľade pre čínsky trh Commercial Market Outlook for China uviedol, že do roku 2043 bude čínsky komerčný letecký park rásť ročne o 4,1 % na 9740 lietadiel. V súčasnosti má Čína 4345 lietadiel. Dodal, že do 20 rokov by mali čínske aerolínie kúpiť 8830 nových lietadiel, pričom 60 % z nich bude slúžiť na rozšírenie celkovej leteckej flotily. Zvyšných 40 % použijú letecké spoločnosti na nahradenie starších strojov s vyššou spotrebou paliva.



Dopyt po leteckej doprave sa zvyšuje, pričom Boeing odhaduje, že rast počtu cestujúcich v Číne presiahne tempo rastu v celosvetovom meradle. Počet cestujúcich vo svete by mal podľa prognózy Boeingu rásť v nasledujúcich rokoch ročne o 4,7 %, v prípade Číny by to malo byť o 5,9 %. Čo sa týka pevninskej Číny, Boeing odhaduje tento rast na úrovni 5,2 %, čoho výsledkom bude najväčší trh s osobnou leteckou dopravou na svete.