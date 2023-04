Čína zvýšila dovoz ruskej ropy v marci o polovicu na nový rekord

Peking/Moskva 21. apríla (TASR) - Čína zvýšila v marci dovoz ruskej ropy medziročne o viac než polovicu, pričom celkový objem dovozu dosiahol nový rekord. Dôvodom sú nízke ceny ruskej komodity v dôsledku medzinárodných sankcií, čo láka čínske rafinérie. Rusko si tak udržalo pozíciu najväčšieho dodávateľa ropy do Číny, ktorú zaznamenalo aj v predchádzajúcich mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína minulý mesiac doviezla z Ruska 9,61 milióna ton ropy, čo predstavuje 2,26 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), ukázali údaje čínskej colnej správy. To je zatiaľ najvyšší objem ropy, aký Čína z Ruska doviezla. V marci minulého roka predstavoval dovoz ruskej ropy do Číny 1,5 milióna barelov denne a za obdobie január a február tohto roka 1,94 milióna barelov/deň.



Predchádzajúci rekord z pohľadu dodávok ruskej ropy do najväčšej ázijskej ekonomiky padol v máji 2022, keď dovoz predstavoval 1,98 milióna barelov denne. Za celý 1. kvartál toto roka Čína doviezla 25,29 milióna ton ruskej ropy.



Čína zvýšila dovoz aj zo Saudskej Arábie, ktorá je v súčasnosti druhým najväčším dodávateľom komodity do Číny. Dovoz zo Saudskej Arábie dosiahol v marci 8,90 milióna ton (2,10 milióna barelov denne) oproti 1,61 milióna barelov/deň v marci minulého roka. Aj v porovnaní s prvými dvomi mesiacmi (Čína zaznamenáva údaje na začiatku roka za obidva mesiace, keďže do ekonomickej aktivity v tomto období zasahujú oslavy lunárneho Nového roka) sa dovoz zvýšil. V januári a vo februári dosiahol dovoz saudskej ropy do Číny 1,72 milióna barelov denne.



V minulom roku bola najväčším dodávateľom ropy do Číny práve Saudská Arábia. Objem dovozu z tejto krajiny dosiahol 87,49 milióna ton, čo predstavuje 1,75 milióna barelov denne.