Čína zvýšila kapacitu uhoľných elektrární najprudšie za deväť rokov
Autor TASR
Peking 25. augusta (TASR) - Čína zvýšila v 1. polroku kapacitu svojich uhoľných elektrární najprudšie za posledných deväť rokov, a to napriek výraznej expanzii v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Na základe analýzy, ktorú zverejnilo v pondelok Centrum pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA), v období od januára do konca júna boli do siete pripojené uhoľné elektrárne s kombinovanou kapacitou 21 gigawattov. To je najvyššia kapacita za obdobie 1. polroka od roku 2016.
„Napriek rýchlo sa meniacej kapacite a energetickému mixu sa ukazuje, že výstavba uhoľných elektrární príliš neustupuje,“ uviedlo centrum CREA vo svojej správe.
Práve prudký rast investícií do obnoviteľných zdrojov energie viedol k zníženiu produkcie CO2 v Číne. V 1. polroku tohto roka dosiahol celkový pokles produkcie CO2 medziročne približne 1 %. Emisie výhradne energetického sektora, čo je v Číne najväčší zdroj skleníkových plynov, sa za rovnaké obdobie znížili zhruba o 3 %.
